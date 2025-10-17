Ztichlá říjnová kolonáda, po které vítr honí barevné listí, zatímco z pramenů stoupá pára srážející se v chladném vzduchu. Právě teď je to v lázních nejkrásnější. Stačí se jen naladit na zadumanou podzimní atmosféru.
Vřídelní voda se už od starověku na mnoha místech světa využívala ke koupelím. Až později se zjistilo, že její pravidelné pití zlepšuje různé tělesné funkce. Dnes máme léčebné účinky lázní objektivně potvrzeny stovkami výzkumů a vědeckých publikací. Ať jde o cévní systém, nervovou soustavu, krevní tlak, srdeční činnost, metabolickou soustavu nebo třeba pohybový aparát.
V Jáchymově, kde se léčí minerálkou s obsahem radonu, což je radioaktivní plyn, se obyvatelé dožívají vysokého věku.