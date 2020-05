Lázně mění pravidla. Každého hosta čekají vstupní bezpečnostní filtry

Na způsobu „jak do lázní“ se nic nemění – postup zůstává i nadále stejný. To znamená, že pokud to vyžaduje váš zdravotní stav, máte právo požádat praktického lékaře nebo specialistu nejen o samotnou lázeňskou léčbu, ale i o konkrétní lázně, a dokonce i ubytovací zařízení, které chcete v rámci své indikace využít.