Podivné přísady v potravinách. Které jsou v pořádku a které ne

Agar, xanthan nebo kukuřičný sirup. Slova, která se na obalech průmyslově zpracovaných potravin objevují tak často, že je možná už ani nevnímáme. Které přísady jsou bezpečné, které jsou zdravé a na které si dát pozor?
Magazín Healthline sestavil seznam ingrediencí, které výrobci do průmyslově zpracovaných potravin přidávají s cílem vylepšit chuť, upravit konzistenci nebo prodloužit trvanlivost. Na základě vědeckých studií i odborných doporučení také hodnotil jejich bezpečnost. Jak dopadly některé z nejběžnějších přísad?

Agar-agar

Agar-agar (někdy jen agar) je směs přírodních polysacharidů, která se získává z mořských řas. Používá se jako zahušťovadlo a želírující látka, a nahrazuje tak želatinu živočišného původu – například v dezertech, marmeládách nebo i ve slaných rostlinných výrobcích. Ideální volba nejen pro vegetariány a vegany.

I když agar obsahuje malé množství vápníku, není podle odborníků z výživového hlediska ani prospěšný, ani škodlivý. Je zcela bezpečný.

Guma guar

Nebo také guarová guma. Jde o přírodní zahušťovadlo získávané z rostliny guar, která se běžně vyskytuje ve zpracovaných potravinách, jako jsou salátové dresinky a jogurty. Má nízkou kalorickou hodnotu a naopak vysoký obsah rozpustné vlákniny, takže může pomáhat při regulaci hladiny cukru a cholesterolu v krvi.

V příliš velkém množství ovšem může vyvolat zažívací potíže, jako je nadýmání a plynatost.

Kukuřičný sirup

Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy se často používá jako levné sladidlo ve slazených nápojích a průmyslově zpracovaných potravinách. Občas a v malých dávkách je poměrně neškodný, ale jeho dlouhodobá a častá konzumace může přispět k rozvoji obezity, cukrovky 2. typu a srdečních chorob.

Doporučení odborníků? Sladkostem a nápojům, které obsahují kukuřičný sirup, se raději celkově vyhýbejte. Pokud možno dávejte přednost přírodním sladidlům.



Podivné přísady v potravinách. Které jsou v pořádku a které ne

