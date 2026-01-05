Magazín Healthline sestavil seznam ingrediencí, které výrobci do průmyslově zpracovaných potravin přidávají s cílem vylepšit chuť, upravit konzistenci nebo prodloužit trvanlivost. Na základě vědeckých studií i odborných doporučení také hodnotil jejich bezpečnost. Jak dopadly některé z nejběžnějších přísad?
Agar-agar
Agar-agar (někdy jen agar) je směs přírodních polysacharidů, která se získává z mořských řas. Používá se jako zahušťovadlo a želírující látka, a nahrazuje tak želatinu živočišného původu – například v dezertech, marmeládách nebo i ve slaných rostlinných výrobcích. Ideální volba nejen pro vegetariány a vegany.
I když agar obsahuje malé množství vápníku, není podle odborníků z výživového hlediska ani prospěšný, ani škodlivý. Je zcela bezpečný.
Guma guar
Nebo také guarová guma. Jde o přírodní zahušťovadlo získávané z rostliny guar, která se běžně vyskytuje ve zpracovaných potravinách, jako jsou salátové dresinky a jogurty. Má nízkou kalorickou hodnotu a naopak vysoký obsah rozpustné vlákniny, takže může pomáhat při regulaci hladiny cukru a cholesterolu v krvi.
V příliš velkém množství ovšem může vyvolat zažívací potíže, jako je nadýmání a plynatost.
Kukuřičný sirup
Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy se často používá jako levné sladidlo ve slazených nápojích a průmyslově zpracovaných potravinách. Občas a v malých dávkách je poměrně neškodný, ale jeho dlouhodobá a častá konzumace může přispět k rozvoji obezity, cukrovky 2. typu a srdečních chorob.
Doporučení odborníků? Sladkostem a nápojům, které obsahují kukuřičný sirup, se raději celkově vyhýbejte. Pokud možno dávejte přednost přírodním sladidlům.