Nechte se inspirovat, jak k tomuto problému přistupovat s lehkostí. S jakými moderními, šetrnými řešeními dnes můžeme počítat?
Když tělo hraje podle vlastních pravidel
Tukové buňky se při hubnutí sice zmenšují, ale ne rovnoměrně. U každého z nás existují geneticky daná místa, třeba podbradek, vnitřní strana kolen nebo dolní břicho, kde jsou tukové buňky obzvláště tvrdohlavé.
Tento jev je naprosto přirozený a zbytečně nás dohání k frustraci. Jakmile dosáhneme stabilní hmotnosti a jsme celkově fit, ale naše proporce stále neodpovídají našim představám, je načase přehodnotit přístup. V tomto bodě je dobré si říct: je v pořádku, že potřebuji pomoc odborníka.
Proč tuk nechce pryč?
Klíčem k tomuto jevu je nerovnováha tukových receptorů. Tukové buňky (adipocyty) jsou vybaveny dvěma typy receptorů, které řídí uvolňování tuku do krevního oběhu, kde může být spálen (tzv. lipolýza):
- Beta-receptory (spalovače): Tyto receptory spouštějí proces lipolýzy – aktivně podporují spalování a uvolňování tuku.
- Alfa-2 receptory (blokátory): Tyto receptory mají naopak tendenci lipolýzu blokovat a zadržovat tuk v buňkách.
U problémových, geneticky predisponovaných partií je množství blokujících alfa-2 receptorů výrazně vyšší než množství receptorů spalujících. Tento nepoměr hormonálně a geneticky brání tělu, aby v těchto místech tuk uvolnilo, i když už hladoví. Tukové polštářky zde tedy působí jako „rezervní banka“ pro nejhorší časy, zatímco jiné partie, které byste si možná rádi zachovali, mizí nejdříve.
Laser jako spojenec
Hledání řešení pro místně uložený tuk vede k metodám tělesné konturace. Zatímco dříve se automaticky myslelo na klasickou liposukci s náročnou rekonvalescencí, dnes se prosazují mnohem šetrnější a přesnější techniky. A právě laserová liposukce hraje v tomto trendu hlavní roli.
Použití laseru transformovalo zákrok z agresivního odstranění tuku na vysoce cílené modelování. Laser totiž tukové buňky roztaví, čímž se minimalizuje poškození cév a nervů v okolní tkáni. To pro vás znamená méně modřin a otoků a kratší dobu zotavení.
Laserová operace podbradku – před a po.
Bonusem je dokonce zpevněná kůže!
A to je to, co dělá laserovou liposukci výjimečnou. Laser totiž díky kontrolovanému teplu stimuluje tvorbu kolagenu v podkoží – a právě ten je zodpovědný za to, aby se vám kůže po odsátí tuku přirozeně a krásně stáhla, a vy tak nemuseli řešit povislé faldíky.
Proč se nebát? Zákrok ve vaší režii
Psychologická bariéra spojená s jakýmkoliv chirurgickým zákrokem je vysoká. Strach z celkové anestezie a náročné narkózy je jednou z nejčastějších překážek, kvůli kterým lidé toužící po dokonalé postavě od zákroku ustupují.
Moderní šetrné techniky, včetně laserové liposukce, však umožňují podstoupit zákrok bez uspání, tedy jen v lokální anestezii. To znamená nejen snížení rizika, ale i velký komfort.
Před laserovou operací bříška a po ní.
„Zákrok probíhá, zatímco jste při plném vědomí, můžete komunikovat s lékařem a ten má zase možnost vás během výkonu polohovat a dosáhnout tak optimálního výsledku. Po zákroku, který trvá jednu až dvě hodiny, odcházíte domů a rekonvalescence je výrazně rychlejší. Je to jemný a bezpečný přístup k řešení vašich proporcí,“ prozradila prozradila MUDr. Andrea Musilová, plastický chirurg z kliniky YES VISAGE.
Zbavte se zbytečného strachu a zvažte konzultaci jako první krok k siluetě svých snů.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.