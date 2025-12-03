Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti bývají ovlivněny genetikou a hormony. Právě zde vstupuje do hry moderní estetická medicína. Ta dnes nabízí šetrné, a přesto účinné moderní metody, jako je třeba laserová liposukce.
YES VISAGE

YES VISAGE | foto: YES VISAGEAdvertorial

YES VISAGE
YES VISAGE
YES VISAGE
YES VISAGE
6 fotografií

Po desetiletí byla tradiční, tzv. tumescentní liposukce standardním chirurgickým postupem pro odstranění podkožního tuku. Při této metodě je do tukové tkáně nejprve aplikován velký objem tumescentního roztoku, který má tukové buňky nabobtnat a usnadnit jejich odsátí. Tento roztok je směsí fyziologického roztoku, anestetika (lidokain) pro lokální umrtvení, a epinefrinu (adrenalin), který stahuje drobné cévy a výrazně minimalizuje krvácení během zákroku. Následně chirurg mechanicky uvolní tuk pomocí kanyly a podtlakem jej odstraní.

Přestože je tato technika stále účinná pro redukci velkých objemů tuku, bývá spojena s vyšším traumatem okolních tkání, větší pravděpodobností modřin a otoků a delší dobou rekonvalescence. Právě snaha minimalizovat tyto nevýhody a zároveň zlepšit stažení kůže vedla k vývoji asistovaných, šetrnějších metod.

YES VISAGE

Když se věda setká s estetikou

Sofistikovanou evoluci tradiční liposukce představuje laserová liposukce. Hlavní rozdíl tkví v přípravné fázi: před samotným odsáváním tuku se podkožní tkáň ošetří cílenou laserovou energií.

Proces je elegantně přesný. Do cílové oblasti se zavede velmi tenká kanyla obsahující optické vlákno. Laserový paprsek, obvykle o specifické vlnové délce, zaměří a šetrně naruší strukturu tukových buněk, čímž dojde k rozpuštění tuku. Tato přeměna tuku na tekutou emulzi usnadňuje následné odsátí a minimalizuje trauma pro okolní tkáně.

YES VISAGE

Laser jako architekt kůže

Největší inovace laserové liposukce spočívá v jejím duálním účinku. Zatímco primárním cílem je cílené rozrušení tukových buněk, laserová energie zároveň přináší zásadní bonus pro kvalitu kůže. Řízený tepelný efekt, který laser vytváří v podkoží, stimuluje fibroblasty k intenzivní produkci kolagenu a elastinu. Kolagen je klíčová proteinová síť, která dodává pokožce pevnost a strukturu.

Tato termická stimulace vede v průběhu týdnů a měsíců k postupnému a přirozenému vypnutí kůže. Právě díky tomuto efektu je laserová liposukce ideální volbou pro partie, kde hrozí povadnutí kůže po odstranění objemu tuku, a výrazně snižuje riziko vzniku nevzhledných kožních převisů a nerovností.

Klinické studie ukazují pozitivní výsledky zejména u menších, cílených oblastí. Například systematické přehledy potvrdily příznivý bezpečnostní profil a u paží zaznamenaly měřitelnou redukci obvodu. U oblasti podbradku dokonce laserová liposukce ve srovnání s tradiční liposukcí dosáhla významně vyšší spokojenosti pacientů právě kvůli zpevnění a konturaci. Tím laserová metoda výrazně snižuje riziko vzniku nevzhledných kožních převisů a nerovností.

YES VISAGE

Pro koho je tato šetrná technika určena?

„Je nezbytné zdůraznit, že laserová liposukce ani žádná jiná varianta liposukce neslouží jako náhrada diety a zdravého životního stylu. Je to metoda pro cílené tvarování postavy, nikoliv pro hubnutí,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Paduch, plastický chirurg z kliniky YES VISAGE, a dodává: „Ideální kandidát je ten, který se nachází na dosah své ideální váhy, ale potřebuje řešit konkrétní, lokalizovaná ložiska tuku, která jsou geneticky či hormonálně odolná. Často jde o vnitřní stehna, boky nebo podbradek.“ Právě pro tyto menší a středně velké plochy, kde je klíčové i stažení kůže, je laserová liposukce první volbou.

Kdy je naopak nezbytná klasická tumescentní liposukce? Pokud klient požaduje odstranění velmi velkého objemu tuku, například 4 až 5 litrů a více, nebo má řešit rozsáhlé, plošné partie těla s méně definovanými ložisky, může být tradiční tumescentní metoda z hlediska efektivity a času vhodnější. Laserová metoda je primárně určena pro precizní konturování, nikoliv pro masivní redukci objemu. Nicméně, i v těchto případech se moderní kliniky často uchylují ke kombinaci technik, kdy se laser aplikuje pro finální stažení kůže i po objemném odsátí.

YES VISAGE

Před jakýmkoliv zákrokem je naprosto nezbytná důkladná konzultace s plastickým chirurgem. Ten posoudí váš zdravotní stav, elasticitu kůže a reálná očekávání. Například v případě, že problém spočívá spíše ve velkém převisu kůže nebo rozestupu břišních svalů, může být vhodnější řešení v podobě abdominoplastiky, tedy operace břišní stěny, nebo kombinace technik.

Laserová liposukce bez anestezie

Strach z chirurgických zákroků je přirozený. A pro mnohé je největší bariérou celková anestezie (narkóza), která s sebou nese jistá zdravotní rizika a vyžaduje následnou hospitalizaci.

Moderní laserové metody však často umožňují provádět liposukci na menších, cílených partiích těla pouze v lokálním umrtvení.

„Zákrok v lokální anestezii je pro tělo mnohem šetrnější, protože odpadá zátěž spojená s uspáním. Klient je po celou dobu při vědomí, což umožňuje chirurgovi optimální komunikaci a polohování pro dosažení preciznějšího a rovnoměrnějšího výsledku. Díky minimální invazivitě a šetrné technice je také rekonvalescence výrazně kratší a klient se často může brzy vrátit ke svému běžnému životu,“ prozradil MUDr. Tomáš Paduch.

YES VISAGE

Rozdíl rekonvalescence mezi šetrnou a klasickou metodou

Rozhodující výhodou laserové liposukce, která plyne z její neinvazivnosti, je výrazně rychlejší a komfortnější rekonvalescence ve srovnání s klasickou tumescentní liposukcí.

  • Minimální trauma: Při klasické metodě mechanický pohyb kanyly způsobuje větší poškození okolních cév, nervů a pojivové tkáně. Laser, který tuk nejprve rozpustí, toto mechanické trauma minimalizuje.
  • Modřiny a otoky: Díky tomu, že laser uzavírá drobné krevní cévy (má koagulační účinek), je pravděpodobnost vzniku rozsáhlých modřin a otoků dramaticky nižší než u tradičního odsávání.
  • Návrat do života: Zatímco po klasické objemné liposukci je běžný návrat do běžného života, včetně mírné fyzické zátěže, doporučován nejdříve za 2 až 4 týdny, u laserové liposukce prováděné ambulantně se pacienti často vracejí k lehké kancelářské práci již do 3 až 7 dnů. Kompresní prádlo je sice nutné nosit v obou případech, ale u laserové metody bývá doba nošení v průměru kratší a diskomfort menší.

Tento komfortnější a rychlejší průběh rekonvalescence je jedním z hlavních důvodů, proč je laserová technika dnes preferována pro cílené konturování postavy.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.

Témata: Liposukce, Kůže

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Slavné ženy, které si hrdě hýčkají oblé křivky

Tyto krásky si stále hýčkají své křivky. Některé z nich podlehly a aplikují si...

Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim...

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Nejhorší jsou Lvi a Štíři. U kterých znamení zvěrokruhu nepočítat s vděkem

Ilustrační snímek

Někdy to vypadá, že nevděk vládne světu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu se na tomto dojmu podílejí nejčastěji. Pokud se nenajdete mezi největšími nevděčníky, není to ovšem ještě důvod k...

3. prosince 2025

Užijte si relaxaci v bublinkách. Koupel vás uvolní, bylinky uzdraví

Ilustrační snímek

Vana plná nadýchané pěny, aromatická vůně, hořící svíčky, ideální teplota vody a stres odplouvající pryč. Pro mnoho lidí dokonalý způsob relaxace po náročném dni. Dáte si koupel?

3. prosince 2025

Kosmetičtí parťáci: tyto kombinace vám zajistí nej péči

Líčení

Máte pocit, že kosmetika nefunguje tak, jak by měla? Třeba ji jenom nevhodně kombinujete. Nač si dát pozor?

3. prosince 2025

Byla jsem maminkou bez miminka. Dcera se narodila předčasně, říká olympionička

Dceru Lillinku si olympionička Petra Chocová odnesla domů den před Vánocemi.

Dříve jsem si neuměla ani představit, že jednou budu maminka. A že bych navíc mohla být jednou z maminek předčasně narozeného miminka? To už vůbec ne. Příběh české olympijské plavkyně Petry Chocové...

3. prosince 2025

Čokoládové dortíčky s mandlemi

Čokoládové dortíčky s mandlemi
Recept

Náročné

80 min

Vánoce se už pomalu blíží. S jakým cukrovím začnete vy?

Když nožní klenba způsobuje bolení hlavy. Primářka o skrytých příčinách bolesti

Premium
Bolest zad. Někdy vystřelující až do končetin. Mravenčení či brnění....

Bolest zad, mravenčení či necitlivost v okolí kloubů postihnou čas od času téměř každého. Nemusí však jít o přetížení, často je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. A existuje i spousta...

2. prosince 2025

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

2. prosince 2025

Facelift i plastika prsou před třicítkou. Modelka chtěla být dokonalá

Málokdo se rozhodne pro facelift ještě před dovršením třiceti let věku. Tato...

Modelka a právnička Jade Mandongwe z Velké Británie šokovala, když se na Instagramu pochlubila proměnou. „Nenáviděla jsem své oči a malá prsa. Zvedlo mi to sebevědomí. O tom plastika je,“ myslí si....

2. prosince 2025  8:29

Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit

V předvečer svatého Mikuláše můžete v metropoli potkat mnohé party tradičních...

Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou...

2. prosince 2025

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států

Usha Vanceová a J. D. Vance během kampaně na Floridě (6. listopadu 2024)

Příběh Ushy Vance, úspěšné progresivní právničky, která se změnila v manželku republikánského politika stojící spolehlivě po boku svého muže, zatímco on haní imigranty i ženy, zároveň děsí i...

2. prosince 2025

I dospěláci si potřebují hrát. Uvolníte hlavu, povzbudíte mozek

Na výstavě Hry a hlavolamy si mohou návštěvníci celý den zkoušet hrát

V případě dětí se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Jenže úplně stejně to platí i pro jejich mámy, táty, babičky a dědy. Proč?

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.