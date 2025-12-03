Po desetiletí byla tradiční, tzv. tumescentní liposukce standardním chirurgickým postupem pro odstranění podkožního tuku. Při této metodě je do tukové tkáně nejprve aplikován velký objem tumescentního roztoku, který má tukové buňky nabobtnat a usnadnit jejich odsátí. Tento roztok je směsí fyziologického roztoku, anestetika (lidokain) pro lokální umrtvení, a epinefrinu (adrenalin), který stahuje drobné cévy a výrazně minimalizuje krvácení během zákroku. Následně chirurg mechanicky uvolní tuk pomocí kanyly a podtlakem jej odstraní.
Přestože je tato technika stále účinná pro redukci velkých objemů tuku, bývá spojena s vyšším traumatem okolních tkání, větší pravděpodobností modřin a otoků a delší dobou rekonvalescence. Právě snaha minimalizovat tyto nevýhody a zároveň zlepšit stažení kůže vedla k vývoji asistovaných, šetrnějších metod.
Když se věda setká s estetikou
Sofistikovanou evoluci tradiční liposukce představuje laserová liposukce. Hlavní rozdíl tkví v přípravné fázi: před samotným odsáváním tuku se podkožní tkáň ošetří cílenou laserovou energií.
Proces je elegantně přesný. Do cílové oblasti se zavede velmi tenká kanyla obsahující optické vlákno. Laserový paprsek, obvykle o specifické vlnové délce, zaměří a šetrně naruší strukturu tukových buněk, čímž dojde k rozpuštění tuku. Tato přeměna tuku na tekutou emulzi usnadňuje následné odsátí a minimalizuje trauma pro okolní tkáně.
Laser jako architekt kůže
Největší inovace laserové liposukce spočívá v jejím duálním účinku. Zatímco primárním cílem je cílené rozrušení tukových buněk, laserová energie zároveň přináší zásadní bonus pro kvalitu kůže. Řízený tepelný efekt, který laser vytváří v podkoží, stimuluje fibroblasty k intenzivní produkci kolagenu a elastinu. Kolagen je klíčová proteinová síť, která dodává pokožce pevnost a strukturu.
Tato termická stimulace vede v průběhu týdnů a měsíců k postupnému a přirozenému vypnutí kůže. Právě díky tomuto efektu je laserová liposukce ideální volbou pro partie, kde hrozí povadnutí kůže po odstranění objemu tuku, a výrazně snižuje riziko vzniku nevzhledných kožních převisů a nerovností.
Klinické studie ukazují pozitivní výsledky zejména u menších, cílených oblastí. Například systematické přehledy potvrdily příznivý bezpečnostní profil a u paží zaznamenaly měřitelnou redukci obvodu. U oblasti podbradku dokonce laserová liposukce ve srovnání s tradiční liposukcí dosáhla významně vyšší spokojenosti pacientů právě kvůli zpevnění a konturaci. Tím laserová metoda výrazně snižuje riziko vzniku nevzhledných kožních převisů a nerovností.
Pro koho je tato šetrná technika určena?
„Je nezbytné zdůraznit, že laserová liposukce ani žádná jiná varianta liposukce neslouží jako náhrada diety a zdravého životního stylu. Je to metoda pro cílené tvarování postavy, nikoliv pro hubnutí,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Paduch, plastický chirurg z kliniky YES VISAGE, a dodává: „Ideální kandidát je ten, který se nachází na dosah své ideální váhy, ale potřebuje řešit konkrétní, lokalizovaná ložiska tuku, která jsou geneticky či hormonálně odolná. Často jde o vnitřní stehna, boky nebo podbradek.“ Právě pro tyto menší a středně velké plochy, kde je klíčové i stažení kůže, je laserová liposukce první volbou.
Kdy je naopak nezbytná klasická tumescentní liposukce? Pokud klient požaduje odstranění velmi velkého objemu tuku, například 4 až 5 litrů a více, nebo má řešit rozsáhlé, plošné partie těla s méně definovanými ložisky, může být tradiční tumescentní metoda z hlediska efektivity a času vhodnější. Laserová metoda je primárně určena pro precizní konturování, nikoliv pro masivní redukci objemu. Nicméně, i v těchto případech se moderní kliniky často uchylují ke kombinaci technik, kdy se laser aplikuje pro finální stažení kůže i po objemném odsátí.
Před jakýmkoliv zákrokem je naprosto nezbytná důkladná konzultace s plastickým chirurgem. Ten posoudí váš zdravotní stav, elasticitu kůže a reálná očekávání. Například v případě, že problém spočívá spíše ve velkém převisu kůže nebo rozestupu břišních svalů, může být vhodnější řešení v podobě abdominoplastiky, tedy operace břišní stěny, nebo kombinace technik.
Laserová liposukce bez anestezie
Strach z chirurgických zákroků je přirozený. A pro mnohé je největší bariérou celková anestezie (narkóza), která s sebou nese jistá zdravotní rizika a vyžaduje následnou hospitalizaci.
Moderní laserové metody však často umožňují provádět liposukci na menších, cílených partiích těla pouze v lokálním umrtvení.
„Zákrok v lokální anestezii je pro tělo mnohem šetrnější, protože odpadá zátěž spojená s uspáním. Klient je po celou dobu při vědomí, což umožňuje chirurgovi optimální komunikaci a polohování pro dosažení preciznějšího a rovnoměrnějšího výsledku. Díky minimální invazivitě a šetrné technice je také rekonvalescence výrazně kratší a klient se často může brzy vrátit ke svému běžnému životu,“ prozradil MUDr. Tomáš Paduch.
Rozdíl rekonvalescence mezi šetrnou a klasickou metodou
Rozhodující výhodou laserové liposukce, která plyne z její neinvazivnosti, je výrazně rychlejší a komfortnější rekonvalescence ve srovnání s klasickou tumescentní liposukcí.
- Minimální trauma: Při klasické metodě mechanický pohyb kanyly způsobuje větší poškození okolních cév, nervů a pojivové tkáně. Laser, který tuk nejprve rozpustí, toto mechanické trauma minimalizuje.
- Modřiny a otoky: Díky tomu, že laser uzavírá drobné krevní cévy (má koagulační účinek), je pravděpodobnost vzniku rozsáhlých modřin a otoků dramaticky nižší než u tradičního odsávání.
- Návrat do života: Zatímco po klasické objemné liposukci je běžný návrat do běžného života, včetně mírné fyzické zátěže, doporučován nejdříve za 2 až 4 týdny, u laserové liposukce prováděné ambulantně se pacienti často vracejí k lehké kancelářské práci již do 3 až 7 dnů. Kompresní prádlo je sice nutné nosit v obou případech, ale u laserové metody bývá doba nošení v průměru kratší a diskomfort menší.
Tento komfortnější a rychlejší průběh rekonvalescence je jedním z hlavních důvodů, proč je laserová technika dnes preferována pro cílené konturování postavy.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.