Měla by se prodávat jen v lékárně a na předpis, říká o Coca-Cole stomatolog

Ročně ošetří čeští zubaři až šest milionů kazů. Potýká se s nimi 80 procent populace, 30 procent dospělých našinců pak bojuje i se zánětem dásní a parodontitidou, tedy onemocněním, které z dásní proniká hlouběji do dalších tkání a v nejhorším případě končí ztrátou zubů.

Co nás Čechy nejčastěji připraví o zuby?

Od dětství do nějakých pětatřiceti let jsou to kazy, později otěže tohoto problému pomaličku přebírají záněty dásní a parodontu (nebo také závěsný aparát, jde o soubor čtyř tkání, jež mají za úkol ukotvit zub v čelisti, pozn. red.). Rodíme se bezzubí a mnohdy končíme také bezzubí. Začátek i konec života je tedy z hlediska inventury v dutině ústní velice podobný. (smích)

Víte, kolik kazů ročně vy zubaři ošetříte?

Dobrá otázka. Problém je, že nám v České republice zmizely práce, které by se zabývaly statistikou. Česká stomatologická komora ani Ministerstvo zdravotnictví žádným způsobem nezařídily ani neiniciovaly monitorovací výzkum, který by vyzkoumal, jak jsme na tom s kazivostí zubů u dětí a dospělých. Všechny práce na toto téma jsou staré deset, možná patnáct let (podle údajů České stomatologické komory z roku 2015 trápí zubní kaz až 80 procent lidí a zubaři ročně ošetří šest milionů kazů, pozn. red.).