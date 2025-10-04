Infekce zubů pomalu a nenápadně poškozuje játra, kůži či mozek, líčí stomatolog

Premium

Fotogalerie 7

Ladislav Korábek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Nic nevydrží v dokonalém stavu věčně. Zuby nejsou výjimkou. Sklovina, jejich ochranná vrstva, s přibývajícím věkem slábne. Působí na ně i naše životní návyky, například kouření nebo nadměrná konzumace sladkého, ale také léky. O tom, jak zmírnit tyto efekty, mluví v rozhovoru zubní lékař Ladislav Korábek. Důvodů, proč o zuby správně pečovat, je však podle něj mnohem více, než si připouštíme.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Vědcům z londýnské univerzity se prý podařilo vypěstovat v laboratoři lidský zub. Nakolik berete tyto informace vážně vy, lékaři?
My tyto zprávy samozřejmě se zájmem sledujeme. To, že by nám najednou mohly v ústech růst nové zuby, je však zatím velká nadsázka. V laboratořích se samozřejmě dají vypěstovat zubní tkáně, ale získat tímto způsobem plnohodnotný zub, například stoličku, je přece jen o dost složitější.

Kvůli politické korektnosti se vůbec nemluví o tom, že na zdraví zubů se podepisuje i nešikovnost a nízké IQ.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Neumíme ošetřit, aby dítě ze zkumavky nedostalo geny psychopata, říká lékařka

Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů...

Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů je hlavní příčinou...

Co umějí chytré umělé klouby a proč jít před výměnou k zubaři. Ortoped vypráví

Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky,...

Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza,...

Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař

Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické...

Tichý zabiják – i tak můžeme nazvat zhoubné onemocnění slinivky břišní. Dlouho totiž probíhá...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Dominika Kopalová

Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice...

Neléčená spánková apnoe může vyústit v mrtvici, cukrovku či depresi, varuje lékař

Igor Jurikovič, vedoucí Laboratoře pro poruchy dýchání ve spánku Kliniky...

Spánkem strávíme zhruba třetinu života. Ve chvíli, kdy selhává či není kvalitní, značně to...

Nejčtenější

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

Infekce zubů pomalu a nenápadně poškozuje játra, kůži či mozek, líčí stomatolog

Premium

Nic nevydrží v dokonalém stavu věčně. Zuby nejsou výjimkou. Sklovina, jejich ochranná vrstva, s přibývajícím věkem slábne. Působí na ně i naše životní návyky, například kouření nebo nadměrná...

4. října 2025

Hubnoucí program mě zachránil, říká muž po proměně

Čtyřicetiletý Glen Alison z Velké Británie měl ještě nedávno sto sedmnáct kilo a kvůli obezitě míval depresivní a úzkostné stavy. Pak si ovšem nechal sestavit plán na postupné hubnutí a po letech...

4. října 2025  11:11

Pravda, nebo milosrdná lež? Někdy je lepší mlžit a pravdu rozložit

Odmala slýcháte, že nemáte lhát, a kdybyste to udělali, byla by to hanba! Jenže s přibývajícími zkušenostmi člověk zjišťuje, že je vše trochu složitější. A jsou chvíle, kdy může pravda skutečně bolet.

4. října 2025

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

4. října 2025

Jak zkrotit vztek i stres. Jednoduché tipy na okamžité zklidnění

Prudký nával vzteku nebo nervozity může zkomplikovat pracovní den i osobní vztahy. Existují ale jednoduché způsoby, jak se rychle zklidnit a získat nadhled. Pomoci vám může těchto třináct ověřených...

4. října 2025

Guláš zdaleka nejen volební. Jak připravit klasiku, která nikdy neomrzí

Je jen málo jídel, která dokážou zahřát na těle i na duši tak jako poctivý hutný guláš. Vůně, která se line z kuchyně, když se maso s cibulí a paprikou pomalu dusí, je nezaměnitelná, je to skutečná...

4. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

4. října 2025

Citrusový koláč s tvarohem

Citrusový koláč s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Máte rádi svěží chutě? Pak je pro vás tento koláč jako dělaný.

S mobilem vítězové, s tkaničkami poražení. Jak se mění dovednosti dětí a kdy zpozornět

Premium

Zatímco dříve zavazovali tkaničky několikrát denně, dnes se školáci se šňůrkou v botě nemusí potkat až do puberty. A podobné je to s ciferníky, které člověk v dnešní digitální domácnosti aby...

3. října 2025

Po plastice břicha nastaly komplikace, žena zůstala zohyzděná

Čtyřiatřicetiletá Sara Plattová z Velké Británie dala za plastiky v Turecku v přepočtu téměř půl milionu korun, ale vysněné postavy se nedočkala. Místo toho má díru v břiše a jizvy, které se jen tak...

3. října 2025

Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Advertorial

Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...

3. října 2025

Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru

Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...

3. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.