Vědcům z londýnské univerzity se prý podařilo vypěstovat v laboratoři lidský zub. Nakolik berete tyto informace vážně vy, lékaři?
My tyto zprávy samozřejmě se zájmem sledujeme. To, že by nám najednou mohly v ústech růst nové zuby, je však zatím velká nadsázka. V laboratořích se samozřejmě dají vypěstovat zubní tkáně, ale získat tímto způsobem plnohodnotný zub, například stoličku, je přece jen o dost složitější.
Kvůli politické korektnosti se vůbec nemluví o tom, že na zdraví zubů se podepisuje i nešikovnost a nízké IQ.