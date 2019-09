Křeče v pahýlu a bolest na hrudi. Jako první zdolala La Manche bez nohy

Letos 25. srpna v čase 12 hodin 31 minut přeplavala čtyřicetiletá Markéta Pechová kanál La Manche. Třicet osm kilometrů dlouhou trať zdolala bez nohy. Je jedinou hendikepovanou sportovkyní na světě, která dokázala přeplavat celý průliv sama. „Kdybych ten příběh od někoho slyšela, řekla bych si, to je super, je neuvěřitelné, co ta žena dokázala. Ale nějak si neuvědomuji, že se to týká mě, neumím se ocenit,“ říká.