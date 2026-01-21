Útočník ve fitku polil ženu kyselinou, o život v nemocnici bojovala týdny

  11:50
Když bylo Davině Liconové z Havaje pouhých dvacet let, zrovna se připravovala na svou první soutěž v kulturistice a těšila se na budoucnost. Když však opouštěla fitness centrum, mezi dveřmi ji zastavil maskovaný muž, který na ni mířil pistolí. Vystřelil, ale minul. Vzápětí ji ovšem polil kyselinou.
„Cítila jsem, jak se mi kůže rozpouští. Nikdy bych nikomu nepřála to zažít. Je to strašný pocit. Instinktivně jsem vběhla zpět do fitka a na recepci jsem křičela, ať volají sanitku a policii. Pak jsem omdlela a probudila se o týden později na jednotce intenzivní péče. Tehdy mi sdělili, že mám po polití kyselinou popáleniny na téměř polovině těla. Byla jsem v šoku,“ uvedla žena pro DailyMail.

Když byla v umělém spánku, její tělo kolabovalo a lékaři měli strach o její život. Jak sama později uvedla, zdály se jí sny o boji, který se snaží vyhrát. „Myslím, že se moje tělo snažilo bojovat, jak jen to šlo. Měsíce jsem pak nemohla normálně chodit, jíst. Vše jsem se učila znovu a navíc s šílenými bolestmi celého těla,“ pokračovala.

Naštěstí ale kyselina nezasáhla oči a neoslepla. Dnes sice poleptaná kůže na mnoha místech táhne a čeká ji ještě několik operací, ale je vděčná, že vůbec útok přežila. „Nenapadlo mě, že by se mi na Havaji mohlo něco takového stát. Cítila jsem se tam bezpečně,“ podotkla.

Pozdější vyšetřování ukázalo, že byl útočníkem tehdy jednadvacetiletý Paul Cameron, který do ní byl zamilovaný. Znali se zhruba pět měsíců. Během této doby opakovaně chodil před Davinin dům a vyskytoval se na místech, kam jezdila. Vždy to okomentoval jako náhodu, ale sama Davina měla pocit, že je něco špatně. Několikrát jí řekl, že je do ní zamilovaný, ale ona jeho city neopětovala a poprosila ho, aby ji už nekontaktoval. Dnes lituje, že se neobrátila na policii.

„Chtěl mě mít jen pro sebe. A když mě neměl on, nemohl mě mít nikdo jiný. Myslím, že měl v plánu mojí vraždu. Ale nepovedlo se mu to,“ doplnila žena. Davinina útočníka čeká soud a už nyní se bojí, jak celou událost ponese po psychické stránce. I vyrovnání se zohyzděním vlastního těla pro ni bylo velmi náročné. Má za sebou terapie a žije v neustálém strachu. A to i přes fakt, že je útočník za mřížemi. „Vyvolalo mi to posttraumatickou poruchu, úzkosti a panické ataky. Žiji život, který jsem si nevysnila. Je spíš stále ještě noční můrou,“ dodala. A na všechny ženy apeluje, aby si dávaly dobrý pozor na to, s kým se vůbec baví.

