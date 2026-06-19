Před dvanácti lety jsem najednou začal vidět rozmazaně. Navštívil jsem praktického lékaře. Pravdou je, že jsem k němu šel po poměrně dlouhé době, ale to proto, že mě předtím žádné zdravotní problémy netrápily.
Rozbor krve ukázal, že mám zvýšenou hladinu cukru v krvi. Doktor mě proto odeslal na podrobnější vyšetření k diabetologovi a na oční. Lékaři se shodli, že rozmazané vidění způsobil rozkolísaný cukr. Upravil jsem proto jídelníček a na diabetologii jsem začal chodit pravidelně. Potíže se zrakem rychle ustoupily.
Můj boj s nemocí
Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.
Změna jídelníčku zřejmě nestačila
Později lékaři zjistili, že mám i vysoký krevní tlak. Já jsem se ovšem cítil dobře, naplno jsem pracoval a sportoval. Neměl jsem žádné potíže, proto mě překvapilo, když mi po několika letech diabetolog sdělil, že mám vyšší hladinu kreatininu, která může dokonce ohrozit fungování ledvin.
Nechtěl jsem zdravotní komplikace, tak jsem znovu upravil jídelníček. Vyhýbal jsem se bílkovinám a alkoholu a jedl jsem méně masa. To sice na čas pomohlo, ale když jsem měl šedesátiny, hladina kreatininu výrazně vzrostla – několikanásobně nad normální hodnotu. Diabetolog mě proto odeslal do nefrologické ambulance v Nymburku. Tam jsem se dozvěděl, že mi hrozí selhání ledvin.
Začal jsem ihned podstupovat léčbu, díky které sice hodnota kreatininu klesla, optimální však nebyla. Lékaři mi proto doporučili transplantaci ledviny. Řekli mi, že tím bych se vyhnul případné pravidelné dialýze.
|
Sedm tipů pro zdravé ledviny, které byste měli dodržovat
Kdo mi daruje svou ledvinu?
Okamžitě jsem přešel do péče Nefrologické kliniky Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, kde začali hledat vhodného dárce.
Myslel jsem, že mi pomůže někdo z rodiny, ale bohužel nikdo z blízkých nebyl vhodným dárcem, ani manželka, která byla ochotná mi svou ledvinu darovat. K zákroku nakonec došlo na začátku roku 2023. Lékaři mi transplantovali ledvinu od žijícího dárce, na základě takzvané párové výměny.
Manželka pak „na oplátku“ darovala ledvinu zase někomu jinému. Já se pořád cítil dobře, dokonce jsem v období před transplantací stále pracoval. Na operaci jsem šel prakticky rovnou ze své dílny, kde vyrábím dřevěné hračky. A za devět dní po zákroku jsem byl zase v pořádku zpátky doma.
Návštěvy u lékaře mají smysl
Jsem nesmírně šťastný, že jsem bez komplikací zvládl nejenom transplantaci, ale i rekonvalescenci, a za necelé dva měsíce jsem se dokonce vrátil do práce i ke svým koníčkům – jízdě na kole a práci na zahradě.
Jsem stabilizovaný a lékaři v IKEM mě pravidelně kontrolují. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Až zpětně jsem si uvědomil, co se mohlo stát a jak se vyplatilo, že jsem poctivě chodil na kontroly. Ledviny mi mohly selhat úplně – nikdy mě totiž nic nebolelo.
Názor lékaře
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů
Nová podoba preventivních prohlídek posouvá léčbu do fáze, kdy pacient ještě „nic necítí“. Zdravotní stav se hodnotí podle laboratorních markerů, ne podle obtíží.
Selhání ledvin odhalí praktičtí lékaři testem z moči a z krve. Oslabené srdce prozradí krevní marker NT-proBNP. Preventivní vyšetření ledvin se provádí jednou za dva roky u všech osob starších padesáti let. Nárok na něj mají i lidé s diabetem, onemocněním srdce či cév a pacienti s vysokým krevním tlakem.
Preventivní vyšetření funkce srdce se týká padesátiletých lidí se dvěma rizikovými faktory srdečního selhání.
Cílem je zachytit včas pacienty, kteří se zatím s žádným civilizačním onemocněním systematicky neléčí, a zabránit případnému rozvoji srdečního a ledvinového selhání. Přitom selhání ledvin se týká přibližně každého desátého Čecha. I počet lidí se srdečním selháním stoupá, ročně asi o čtyřicet tisíc, a růst se nedaří zbrzdit. Nyní se v Česku léčí kolem čtyř set tisíc nemocných, srdeční selhání je nejčastější příčinou, proč končí lidé starší šedesáti pět let v nemocnici.