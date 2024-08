Co víte o nemocech kůže? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy IVF máma z Prahy od vydavatelství Esence probíhá od čtvrtka 29. srpna do čtvrtka 5. září do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve čtvrtek 5. září ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha IVF máma z Prahy

Životní příběh ženy, která bojuje s nespravedlností života a neplodností již řadu let. Kniha o cestě za miminkem plná lásky, ale i smutku.

Pro všechny, které se na své cestě nechtějí cítit samy a potřebují přítelkyni se stejným problémem. Pro ty, kteří zvažují umělé oplodnění či IVF podstupují, i pro ty, kteří mají někoho takového mezi blízkými. Pro každou z vás, která prodělala potrat a trápí se. Stránky psané životem, který je tolik náročný, ale přesto krásný.

Pravidla soutěže najdete zde.