Co víte o hubnutí? Vyzkoušejte si znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Jíst, či nejíst – To je, oč tu běží probíhá od čtvrtka 26. ledna do 2. února do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve čtvrtek 2. února ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Martin Zounar Jíst, či nejíst - To je oč tu běží

Martin Zounar hubne před očima veřejnosti. Stojí za tím nějaká zázračná dieta? Hladovění a nekonečné hodiny sportu? Nebo snad speciální hubnoucí program, který odteď ponese jeho jméno? A může si vůbec ještě někdy dát kachnu se zelím?

Nejen o tom vypráví v knížce rozhovorů, která odpovídá na otázku – opravdu je nutné vyházet z lednice, co nám chutná, a běhat denně dlouhé kilometry, když chceme zhubnout?

Pravidla soutěže najdete zde.