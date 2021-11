Co víte o srdci? Vyzkoušejte si znalosti v kvízu a vyhrajte bylinné čaje

Vědomostní kvíz o pět balíčků bylinných čajů BW Tea Slim od firmy Dr.Nek bude probíhat od středy 24. listopadu do 1. prosince do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve středu 1. prosince ve 12:00 a budeme je informovat i e-mailem.

Pravidla soutěže najdete zde.