Zkontrolujte si pihy, než se budete slunit. Pomůže vám jednoduchý test

Otestujte se K odhalení časných fází melanomu slouží ABCDE test, který vychází z anglických názvů pro změny na kůži. A – Asymmetry (asymetrie) – znaménko má nepravidelný tvar, případně se jeho tvar nepravidelným postupně stává. B – Border (ohraničení) – okraje znaménka můžou být rozpité nebo mají podobu různých výběžků. C – Color (barva) – znaménko nemá jednotnou barvu, ale je vícebarevné (růžové, hnědé, černé). D – Diameter (průměr) – pigmentové skvrny do pěti milimetrů jsou v pořádku, cokoli rozměrnějšího je podezřelé. E – Evolving (vývoj v čase) – začne-li se znaménko zvětšovat, nabírat jiný odstín nebo měnit strukturu (například vystupuje nad povrch kůže či tvrdne), zajděte co nejdřív k lékaři.