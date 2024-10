Psychika ovlivňuje zdraví kůže. Pozor si dejte na stres i úzkost

Část 1/4

Psychika tvoří spolu s kůží přímo intimní společenství, vnitřní změny se na ní svým způsobem odrážejí a tento fakt figuruje i v různých metaforách. Ostatně, to už jste mohli poznat sami na sobě. Třeba při úleku zblednete, když se stydíte, červenáte se. Pokud se rozčílíte, máte tendenci „vyskočit z kůže“, o lidech, kteří nejsou tolik citliví, se říká, že mají „hroší kůži“.

Ačkoliv jsou souvislosti stavu kůže a duše intuitivně známé mnoha generacím, intenzivněji se však začaly zkoumat až v posledních letech. Obor se označuje jako psychodermatologie a zabývá se vazbou mezi psychickým stavem člověka a proměnami jeho pokožky. Existuje několik popsaných způsobů, jak vaše psychika může ovlivňovat kůži, podívejte se teď spolu s námi na ty nejzásadnější.

Stres

Je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které se negativně promítají do stavu lidské pokožky. Pokud se vás zmocní, tělo se hned pustí do produkce stresových hormonů, jako je kortizol. Zvýšené hladiny kortizolu mohou vést k rozličným kožním problémům, například akné, ekzému, lupénce nebo růžovce.

Stres také působí, že vaše pokožka ztratí svůj přirozený jas a začne vypadat unaveně a mdle. Odbourávání stresových hormonů je základ. Jak na to? Pomůže autogenní trénink, progresivní svalové uvolnění i meditace. Stačí ovládnout tyhle techniky a máte vyhráno.

Není to ale samozřejmě tak snadné, chce to čas a trpělivost. Přitom mějte na paměti, že lepší než stres řešit je mu raději předcházet. Začněte třeba tím, že si sepíšete všechny stresové situace všedního dne. Hektická snídaně, ranní nestíhání, návaly adrenalinu v práci, cokoliv vás napadne. A pak přijdete na to, kolik z nich si zbytečně přivoláváte vlastní vinou. Toto poznání pro vás bude prvním krokem k tomu, abyste se jich v budoucnu mohli vyvarovat.

Druhým krokem je udělat si plán, jak stres eliminovat, jak se vyhýbat událostem, které vás vyvádějí z míry. Zapracujte na tom a uvidíte, že se budete brzy nejen dobře cítit, ale také lépe vypadat.