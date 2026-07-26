„Nenapadne vás, že byste si mohli tak ublížit. Vždyť jde o běžnou mast, která se předepisuje i miminkům. Ale měla jsem pocit, že už by si pleť zasloužila po tolika letech detox. Najednou mě napadlo, že si možná tak pravidelným užíváním škodím. Byť mi lékař nic takového nikdy neřekl,“ uvedla.
Přesto se tedy rozhodla na čas kortikoidy vysadit a začala používat krémy, které jsou běžně dostupné v drogerii. Pleť totiž měla suchou a bylo potřeba ji promazávat. O pár dnů později po vysazení kortikoidů se ráno probudila a obličej ji silně pálil. „Měla jsem ho oteklý, rudý, kůže byla napjatá a bolestivá na dotek. Měla jsem pocit, že mi někdo ten obličej pálí za živa,“ pokračovala pro The Sun. Jen o pár dní později skončila v nemocnici.
Její stav se rapidně zhoršil. Kůže praskala, mokvala a bolesti byly tak silné, že už na ně nezabíraly běžně dostupné léky. „Na první pohled to vypadalo, jako kdyby na mě někdo vylil kyselinu. Celý obličej byl spálený. Nemohla jsem pořádně pít, jíst nebo mluvit. Lékař mi řekl, že kombinace ukončení léčby a použití nového krému vyvolala Sydrom TSW, který se u některých pacientů objevuje po dlouhodobém užívání kortikoidů,“ podotkla.
Její stav ji zlomil i po psychické stránce. Bála se, že její stav bude trvalý, nevycházela ven a bolesti ji doháněly k šílenství. Byla na pokraji svých sil a vážně uvažovala o sebevraždě.
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„Nakonec jsem se dostala do dobrých rukou. Jsem v péči dermatologa, který si naštěstí věděl rady. Ačkoli byla léčba dlouhodobá, dnes už jsem na tom mnohem lépe. Kéž bych tehdy věděla, že jednou bude dobře. Ušetřila bych si spoustu trápení,“ dodala.
Všem vzkazuje, ať se vždy o vysazování léků, krémů a jiných přípravků radí s lékařem. A také si nekupují běžně dostupné krémy z drogerie, pokud mají problémy s pletí jako ona. „Možná si říkáte, že za zkoušku nic nedáte. Ale stačí nevhodný krém aplikovat jednou, a pokud máte atopickou pleť nebo ekzémy, můžete si dost ublížit,“ dodala.