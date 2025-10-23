Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

  11:09
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro ni není jednoduché. „Nikdo vám neřekne, že nejtěžší část není příprava, ale to, co přijde poté,“ uvedla.
Otevřeně přiznala, že po závodech čelí krizi identity a myslí si, že to tak mají i ostatní kulturisté. Jen podle ní mají obavy něco takového přiznat, aby se na ně svět nedíval skrz prsty. Ona sama dlouho váhala, než se k něčemu takovému přiznala. Čím dál častěji ale slýchala od soupeřek, že jsou na tom stejně.

„O takových věcech by se mělo mluvit. Je zbytečné to stigmatizovat. Není to přece tabu, je to součást toho, co děláme. Veřejnost by si měla uvědomit, jak to chodí. Lidé si myslí, jak je to jednoduché, ale jsou to věčné boje,“ říká.

Měsíce žije jako soutěžící, dře v posilovně a hlídá každý gram jídla. Musí se hlídat na každém kroku a myslet na následky svých činů. Jídlo je alfou a omegou a není čas na párty s přáteli nebo alkohol. A pak podle ní najednou vše skončí a nastane šok. Byť je na období po závodech připravená a už ví, co může očekávat, stejně pro ni tento čas není jednoduchý.

„Člověk je víc než jen tělo, číslo na váze nebo umístění. Síla zůstává, i když sláva zmizí,“ doplnila. Její upřímnost si získala obrovskou podporu fanoušků, kteří ji zasypali komplimenty i obdivem. Někteří kolegové ze světa kulturistiky ale nesouhlasí a nelíbí se jim, že tak mluví. „Je to jako se vším. I v modelingu je potřeba přinášet oběti. Nejsme jediní, tak nerozumím tomu, proč bych to měla tutlat,“ dodala na Instagramu.

