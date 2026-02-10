Onemocnění se přitom dá předejít jednoduše – očkováním a pravidelnými prohlídkami u gynekologa. „Hlavním důvodem, proč ženy přesto onemocní a umírají, je to, že na prevence nechodí,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz gynekoložka Hana Kosová.
Jak se lidský papilomavirus, známý pod zkratkou HPV, přenáší a koho nejčastěji postihuje?
Nákaza virem HPV se přenáší převážně pohlavním stykem – vaginálním, análním i orálním, kontaktem kůže na kůži v intimní oblasti. K nákaze tedy může dojít i při nekoitálním styku, při pettingu. Kondom riziko nákazy sice snižuje, nicméně nechrání na 100 procent.
Nákaza se týká nejčastěji mladých lidí po zahájení pohlavního života, lidí s více sexuálními partnery, ale i lidí v dlouhodobých vztazích, protože stačí jen jeden rizikovější partner v životě. Virus totiž může v těle dlouho přetrvávat bez příznaků a projeví se mnohdy s výrazným časovým odstupem od nákazy. Nejedná se tedy o známku promiskuity, ale je to běžná infekce. Většina lidí se s HPV během života setká. Udává se, že pravděpodobnost nákazy je až 99 procent. Hovoří se o nejčastější pohlavně přenosné chorobě na světě.
To se pak promítá i do nízkého porozumění rizikům spojeným s HPV. Častým argumentem při rozhovorech o očkování bývá, že je dcera slušná nebo že není promiskuitní.