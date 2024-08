Sedm kroků k vnitřní síle, které vám pomohou překonat životní krize

Zatímco u některých lidí hrozí, že se ve vyostřených chvílích téměř zhroutí, jiní je dokážou překonat s přehledem, v klidu, s jasným uvažováním, zkrátka obdivuhodně.

Důvodem je jejich resilience. Že toto slovo slyšíte poprvé? Slovník uvádí, že tzv. resiliencí se zpravidla rozumí psychická houževnatost a nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se s „ranami osudu“, dobře žít i jednat, a to navzdory biologickým, psychologickým i psychosociálním vývojovým rizikům.

Každý člověk ji má však v jiné míře. Shrnuto a podtrženo, je to vaše osobní psychická odolnost a schopnost překonat těžké životní momenty bez trvalých následků.

Dobrou zprávou je, že resilience nepředstavuje nějakou zázračnou vrozenou vlastnost, ale dá se během času vytrénovat cvičením.

Sedm kroků k vnitřní síle

1. Důvěřujte sobě samým

Už dost pochybování, věřte si. Například místo myšlenek, že přece nejste důležití, že o vás nikdo ani pohledem nezavadí, si říkejte, že jste jedinečný člověk, originál! A ten bývá vzácný a obdivovaný.

2. Akceptujte současný stav

Přišli jste o práci nebo o partnera? Jistě, to není lehké. Ale z krize se dostanete jenom tehdy, když ji budete akceptovat, zkrátka nastala nějaká situace a je třeba ji řešit (nebo se s ní smířit). Soužit se tím ubírá energii. Zkuste si sepsat, co vás trápí a proč. Potom si projděte bod po bodu a představte si, co se změní, když ty věci přijmete jako fakt. A výsledek? Chcete mít raději klid, harmonii, svobodu a přátele, nebo se pořád jen užírat?

3. Převezměte odpovědnost

Kdo si jen nezoufá nad vlastním osudem a opustí roli oběti, ten najde sílu sám věci zlepšit. Chvíli to trvá, to je pravda, protože všechno potřebuje svůj čas. Také se však říká, že čas všechno zahojí. Takže postupně opouštějte statut ublíženého člověka a začněte si rovnat myšlenky a bojovat, přemýšlet, co uděláte do budoucna.

4. Hleďte na svět optimisticky

Kdo přitakává sobě i životu, osvojí si tento postoj také vnitřně. Každá bída a mizérie totiž jednou pomine. V takových těžkých životních chvílích pomáhá známé pravidlo: Dávejte si jednotlivé drobnější cíle, rozkouskujte si to. Lidské krize a hory mají něco společného, na počátku se zdají být ohromné a nepřekonatelné. Proto se optimisté a horolezci orientují vždy jen na jednu nejbližší etapu na cestě ke zdolání vrcholu. A stejně byste měli postupovat i v obyčejném životě.

5. Uvědomte si sílu přátelství

Přátelé a rodina jsou vaší oporou. Ale ne každý, koho znáte, je zároveň vaším dobrým přítelem nebo umí poradit a pomoct. Zkuste si na papír napsat jména svých lidí. Udělejte uprostřed jeden kruh pro sebe (napište do něj své jméno) a kolem něj kroužky, co budou představovat ostatní. Podívejte se na nákres a zhodnoťte, kdo vás posiluje a kdo vás jen oslabuje. Které kontakty byste proto měli zredukovat, a na kterých naopak stavět?

6. Hledejte vhodná řešení

Pátrejte u sebe po odpovědích na následující otázky: Co chci od života, co je můj cíl právě teď? Co umím, co už se mi v minulosti povedlo? Co potřebuju řešit a jak to udělat? Na co si musím dávat pozor? Co bude mým prvním krokem a jak bude vypadat ten další?

7. Utvářejte svou budoucnost

Svoji budoucí životní cestu si určujete vy sami. Abyste se však vydávali správným směrem, cíl musí být jasný. Takže by měl být pozitivní, dosažitelný, změřitelný, termínovaný a rozdělený na určité etapy. Například místo myšlenky: „Nechci každý večer trávit doma na gauči...“ si řekněte konkrétně: „Chci si každý týden dva večery užít se svými přáteli.“