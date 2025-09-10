Kdy k vám přišla myšlenka věnovat se osvětě ohledně léčby psychedeliky?
Vystudovala jsem sociální a organizační psychologii a dlouhé roky jsem se věnovala wellbeingu a systémové změně. Už tehdy jsem věděla, že se začnu orientovat i na jednotlivce a cesta vedla přes koučing hlouběji k psychoterapeutickému výcviku a jiným somaticky zaměřeným výcvikům. Bylo pro mě důležité, abych poznala sebe samu. Je to součást toho, co dělám. Psychedelika jsem vnímala čistě jako nástroj poznat se.
Zkoušela jste je pod odborným dohledem, abyste předešla nějakým nepříjemným komplikacím?
Ano. Ale předcházelo tomu ještě mnoho dalších kroků. Měla jsem v minulosti autonehodu, která způsobila, že se mi vytvořil nádor v místě, kde došlo ke zranění mozku. Dlouho jsem nevěděla, zda je nádor zhoubný, nebo ne. Tehdy jsem se střetla s myšlenkami na vlastní smrtelnost. Začala jsem si studovat výzkumy, číst knihy a poznávat odborníky, kteří se tomuto tématu věnují, a pod jejich vedením jsem psychedelika vyzkoušela.
Jak moc důležité je, aby lidé psychedelika užívali poprvé pod odborným dohledem?
Zkušený doprovod, bezpečný set a setting, tedy místo a mindset jsou velmi důležité. Také záleží na tom, kterou látku, v jaké dávce člověk užije. Emoční a psychospirituální zážitek může být i velmi nepříjemný. Nemluvě o možném dlouhodobém, nebo dokonce trvalém ublížení na zdraví.
Co vás na vaší cestě poznávání psychedelik překvapilo?
Nesetkala jsem se s něčím šokujícím, vnímám to jako přirozený vývoj. Některé státy jsou v tomto směru odvážnější, některé už mají historii svého výzkumu. Máme tu už silný ekosystém vzdělaných lidí, průvodců, odborníků. Svět se vyvíjí poměrně rychle, některé legislativy jsou odvážnější a vzdělávání je v tomto směru rychlejší. A díky tomu, že se terapie psychedeliky postupně legitimizuje a z undergroundu se dostává na povrch, je už dnes léčba mnohem bezpečnější. Nepřekvapuje mě to, ale myslím, že děláme chybu, když očekáváme, že umíme tuto léčbu automaticky překlopit do naší kultury a zdravotní péče. Není je to tak přímočaré, jako se k tomu často přistupuje. Tyto látky si vyžadují pozornost, citlivost, komunitní infrastrukturu a změnu některých léčebných paradigmat.
Jak jsme na tom s poskytováním léčby psychedeliky u nás v České republice? Už mohou pacienti zažádat o možnost takové léčby?
Ano, už se to děje. Léčba psychedeliky je v Česku dostupná ketaminem a od ledna i psilocybinem. Česko v tomto směru v Evropě je příkladem pro ostatní. Má poměrně pevné kořeny a je na té nejlepší cestě.
Jaký je vlastně v případě léčby postup?
Asistovaná terapie by měla být vsazená do systému terapií a komunitní podpory. Nechceme o psychedelikách mluvit jako o nějaké izolované léčbě. Není to terapie, na kterou by se člověk měl spoléhat jako na něco, co magicky vyřeší všechny jeho problémy. Často je to tak bohužel u mnohých vnímáno a pro někoho je to módní vlna. A to je velmi nebezpečná tendence. Zakládáme si na screeningovém procesu, zaměřujeme se na mnoho atributů. Zajímá nás rodinná anamnéza a celkový zdravotní stav. Momentálně se věnujeme primárně terapeutům a oblasti preventivní medicíny. Takže lidem, kteří nemají vážnou klinickou diagnózu.
V jakém případě jsou tedy výsledky léčby psychedeliky výrazně lepší?
Podle mnoha studií a zkušeností jsou skvělé výsledky u pacientů s depresemi, posttraumatickou stresovou poruchou, závislostmi, úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy nebo různými neurodegenerativními problémy. Vždy ale záleží na mnoha dalších faktorech. Jedním z těch zásadních je i to, v jakém prostředí člověk žije, jakou má podporu, jaké vedení, tedy i to, do jakého psychosociálního kontextu se vrátí po zážitku. Silná komunitní podpora umí výsledky léčby výrazně zlepšit.
V čem podle vás mohou být pro společnost ještě psychedelika přínosná?
Psychedelika mají potenciál prohlubovat naši kapacitu empatie, soucitu, propojení s jinými, s přírodou. Jsou to tzv. nespecifické amplifikátory a v mnoha případech mohou posilňovat obsahy, které v sobě neseme, ty pozitivní i ty stinné. Vyzývají proto k větší uvědomělosti, bdělosti vůči tomu, co nás definuje. Máme možnost vybrat si hlubokou lidskost z toho nejlepšího, co nás definuje, ale také stíny a touhy ega. Věřím, že nás psychedelika mohou sblížit, pomoci nám pomalu navrátit autentičtější způsob života, prohlubovat naši citlivost vůči jiným, zvířatům a celé přírodě, které jsme součástí. Podle více studií lidé pravidelně užívající psychedelika žijí mnohem více ekologicky například.
Jaký je aktuálně váš cíl?
V Curacura se orientujeme na vlastní zkušenost terapeutů a na preventivní medicínu. Vytváříme bezpečné prostředí pro somatické terapie a poskytujeme vedené zážitky s psilocybinem v Nizozemsku. Okrajově se věnujeme také vzdělávání, součástí toho je tvorba a publikace knihy.
Když se na vás tedy někdo obrátí, jste schopni ho od A do Z provést celým procesem?
Spolupracujeme s psychiatry a psychoterapeuty, kteří mají s psychedelickými látkami a facilitací mnoho let zkušeností. Každý náš účastník projde poměrně hlubokým screeningem. Pobyty trvají týden, klienti projdou dvěma nebo třemi celodenními zážitky. Mezi ty řadíme různá somatická cvičení, meditace a komunitní aktivity.
Můžete jako spoluautorka povědět něco o knize Psychedelika v Česku a na Slovensku?
Kniha se snaží reflektovat vrstvy celé naší komunity. Obsahuje také přehled historie terapie a psychedelického hnutí v našem regionu. Poukazuje na potřebu respektu k těmto látkám, k jejich výzkumu a rituálu. Je zde nastíněna i jakási cesta k postupné společenské změně k lepšímu, k hlubším vztahům, k propojení s přírodou a komunitou. A také je kniha takovým mini uměleckým zážitkem. Svá díla nám poskytlo několik umělců, jejichž tvorbu ovlivnila psychedelika.
Víte o lidech, kteří po zkušenosti s psychedeliky na tom byli hůř než před jejich užitím?
Mám zkušenosti i s klienty, kteří mají za sebou zážitek, na který nebyli připraveni, a z jeho následků se jim dostává jen velmi obtížně. Nevěděli, do čeho jdou, neměli u sebe zkušený doprovod, často chybí i teoretické znalosti. Může to vyústit například v přetrvávající úzkostné stavy, panické ataky, nespavost nebo jiné dlouhodobě zatěžující příznaky.
Co byste tedy doporučila lidem, kteří o této cestě přemýšlejí?
Číst si o tom je základ. Mluvit o tom s lidmi, kteří mají spoustu zkušeností. Za mě „hodně“ znamená alespoň dvacet psychedelických zážitků. Je určitě důležité vytvořit si podpůrný systém, ve kterém lze bezpečně integrovat – přijímající terapeut a domácí prostředí. Zároveň doporučuji tuto cestu až po pětadvacátém roce života. Mozek se dotváří a není pro něj dobré užívat takové látky. Nejsem neurovědkyně, je to jen moje doporučení.
Jak je vlastně aktuálně celá léčba psychedeliky nákladná?
Pobyty, které poskytujeme, se běžně pohybují v tisících eur. Snažíme se nacházet zdroje, aby byla dostupnější i pro terapeuty, kteří mají o tuto zkušenost zájem. Proto je důležitá právní legitimizace. Dokud celý systém nezdemokratizujeme, bude to pořád tak nákladné.
Za svůj život už jste si prožila mnohé. Cestujete po celém světě, vzděláváte se, snažíte se zlepšit svět. Člověk by vás mohl vnímat až jako superhrdinku, jak to vše zvládáte?
Já se jako superhrdinka vůbec nevnímám. Mám nějakou životní cestu a kráčím po ní s vděkem. Děkuji za každou zkušenost. Tak jako mnoho jiných lidí jsem se v životě musela vyrovnat s těžkými zážitky a moje práce mi přijde přirozená. Nic mi nedává větší smysl, než abych dokázala lidem pomoct žít svobodnější, zdravější a vyrovnanější život.