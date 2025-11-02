Sama říká, že západní medicíny se určitě nezříká, jen klade důraz na to, že „lékařem jste i vy“, jak také nazvala svou novou knihu.
Jako urgentní lékařka jste denně zachraňovala lidské životy, létala jste vrtulníkem a na misích kolem vás svištěly rakety. Potřebovala jste větší klid?
Ne klid, ale další smysl. Práci, kterou jsem dělala, zvládají tisíce jiných lidí a dělají ji dobře. To, čemu se věnuju teď, mi dává hluboký smysl, byť vyžaduje hodně času a úsilí. Mým cílem je změnit způsob vnímání zdraví ve společnosti a pozitivně ji motivovat. Pokud začnou lidé vnímat své zdraví tak, že ho skutečně sami mohou svým přístupem významně ovlivnit, věřím, že v konečném důsledku to může mít obrovský benefit pro společnost a zachránit víc životů, než kdybych do konce kariéry zůstala řadovým lékařem záchranné služby. Chtěla jsem dělat něco, co mě přesahuje.
Dokonce i těžký úraz, který člověka vykolejí, může paradoxně vyřešit spoustu jiných chronických problémů.