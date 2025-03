Je horší vysoký, nebo nízký tlak? Oba způsobují zdravotní potíže

Krevní tlak je zjednodušeně řečeno síla, kterou krev působí na stěny cév, když ji srdce pumpuje do oběhu. Díky němu se krev dostane do všech částí těla, kde dodává kyslík a živiny buňkám nebo taky odvádí odpadní látky atd.

K jeho zjišťování se používá takzvaný tonometr, tedy tlakoměr. Krevní tlak se měří ve dvou hodnotách. Vyšší číslo je systolický tlak, jenž ukazuje tlak při stahu srdce, kdy krev proudí do tepen. Nižší číslo vypovídá o diastolickém tlaku, který ukazuje naopak tlak mezi údery srdce, tedy v době, kdy odpočívá. Správná hodnota krevního tlaku je klíčová pro zdravé fungování orgánů a celého těla.

Vysoký, nízký, kolísavý

Hypertenzí, tedy vysokým krevním tlakem, trpí v ČR okolo 40 % lidí mezi 25–64 lety. S věkem pak tento počet roste. Například u lidí mezi 55–64 roky je to asi 72 % mužů a 65 % žen. Tlak může stoupnout jednorázově, třeba při napětí. Pokud je ale trvale zvýšený, může znamenat pro vaše zdraví velké nebezpečí, protože zatěžuje srdce. To pak totiž musí pracovat intenzivněji, aby pumpovalo krev do těla.

Hodnoty krevního tlaku Za optimální se považuje tlak mírně pod 120/80 mm Hg. O vysokém krevním tlaku je řeč ve chvíli, kdy vám lékař nejméně při dvou oddělených měřeních zjistí hodnoty vyšší než 140/90 mm Hg. Za nízký tlak se považuje hodnota 100/70 mm Hg.

„Vysoký krevní tlak je nejvýznamnější rizikový faktor předčasného onemocnění srdce a cév a předčasného úmrtí z těchto příčin,“ popisuje kardioložka Eva Kociánová z Centra zdraví a prevence FN Olomouc. Vysoký tlak může vést také třeba k mrtvici nebo selhání ledvin.

To nízký tlak, tedy hypotenze, se může zdát o něco méně nebezpečný. Nicméně lidé, kteří jím trpí, se určitě pohodlně necítí. Často se jim motá hlava, mají závratě a mohou je trápit i mdloby nebo nedostatečné prokrvení orgánů, což může být nebezpečné zejména u starších lidí.

Počet těch, koho trápí nízké hodnoty tlaku, není ale tak sledovaný. Obvykle se uvádí, že v případě problémů s tlakem je vysoký krevní tlak zastoupen u lidí v 70 %, nízký pak v 30 %. Existuje ale ještě další problematická kategorie, a to kolísavý krevní tlak, kde jde o střídání vysokého a nízkého tlaku. Ten v podstatě kombinuje potíže obojího.

Dát tlak do pořádku

I když lékaři zpozorní více v případě vysokého krevního tlaku, lidé s hypotenzí mají zase ten problém, že na ni neexistuje žádná přesná a účinná léčba. Obvykle se při náhlém snížení tlaku doporučuje dodat tělu tekutiny, cukr nebo na příklad studený obklad na zápěstí či zátylek.

Naopak řešit ho silnou kávou či alkoholem je špatné. Sice tlak na chvíli zvednou, ale o to hlubší pak může být jeho propad.

Kardioložka Kociánová upozorňuje, že pomůže hlavně celková změna životního stylu, například dostatečný přísun tekutin, navýšení svalové hmoty a fyzické kondice a kvalitní strava. U starších lidí pak může nízký krevní tlak souviset i s jinými zdravotními problémy nebo užíváním určitých léků, proto je dobré to u lékaře sledovat.

I když je, jak to vypadá, vysoký krevní tlak závažnějším onemocněním než nízký, zase se dá lépe léčit či upravovat. Což potvrzuje i kardioložka Kociánová. „Prospěšná jsou takzvaná režimová opatření, jako je zhubnutí obézních, snížení příjmu kuchyňské soli v potravinách, každodenní pohyb, snížení stresu a kvalitní spánek. Pokud tato opatření nestačí, přistupujeme k farmakologické léčbě a zde máme celou paletu účinných léčiv, z nichž to optimální vybereme téměř pro každého,“ vysvětluje.

Klíčem ke zdraví však není mít krevní tlak raději nízký, ale stabilní a v normálních mezích. Pravidelná kontrola tlaku může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím. Každý člověk by měl znát svůj tlak a konzultovat případné problémy s lékařem.

Jak poznat problémy s tlakem Zjistit, že máte vysoký nebo nízký krevní tlak, je bez jeho změření tlakoměrem obtížné. Navíc se oba mohou projevovat podobnými příznaky. Vysoký tlak: dlouhodobá únava, závratě, neklid a nervozita, bolesti hlavy – hlavně po ránu, zvonění v uších, poruchy spánku, dušnost při sebemenší námaze, rychlé nebo silné bušení srdce. Nízký tlak: únava, motání a bolesti hlavy, studený pot, hučení v uších, rychlé nebo silné bušení srdce, studené ruce a nohy, mžitky před očima, mdloby, pocit disociace (mimo své tělo), vrávorání nebo obtíže při i pomalejším vstávání (zamotání hlavy).

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.