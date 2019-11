Typologie podle krevního tlaku. Jste nerváci, nebo spíš zmatkáři?

Nervní typ: Citlivá perfekcionistka

Ženy tohoto typu jsou hodně ctižádostivé a angažované, rády přebírají zodpovědnost a často si až moc věří. Kromě toho si pořád dělají starosti, že něco neudělaly dostatečně dobře, což je fatální směsice pro vznik vysokého krevního tlaku.

Tito lidé bývají většinou štíhlí, mají sklon k extrémním dietám nebo na jídlo jednoduše a dobře zapomínají. Tíhnou k perfekcionismu s vysokou mírou zodpovědnosti. Jsou spíš citliví, samotáři, a pokud provozují sport, i v něm jsou velice ctižádostiví.

Co můžete dělat:

Dělejte si pravidelné přestávky. Najít rovnováhu vám pomůžou relaxační a dechová cvičení stejně jako meditace. I nadále se hodně věnujte pohybu, nejlépe v přírodě, ale hlavně s klidem, bez tlaku na výkon. I při jídle by pro vás mělo být důležitější, jak jíte a nejen co (stejně je to většinou asi něco zdravého).

Jídlu byste měly věnovat pozornost, ne jen tak do sebe v rychlosti něco hodit. Vařit a jíst byste měly s radostí, věnujte tomu dostatek času. K lepšímu spánku a většímu zklidnění vám může pomoct večerní koupel s několika kapkami levandulového oleje.