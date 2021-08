Ani nízký, ani vysoký. Jak udržet krevní tlak pod kontrolou

Když je moc nízký, není to úplně v pořádku. Když je moc vysoký, je to úplně špatně. Ideální je stav, kdy je tak akorát uprostřed, tedy ani moc nízký, ani moc vysoký. Proto by měl být pod kontrolou. Poradíme, jak na to.