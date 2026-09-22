Krevní plazmu v laboratoři nevyrobíte. Lidem bez imunity nabízí naději

Když tělu chybí vlastní protilátky
Základem imunity jsou takzvané imunoglobuliny. Jde o bílkoviny, které si zdravý organismus vytváří sám. V krvi fungují jako přirozená obrana: rozpoznávají viry nebo bakterie a pomáhají je zničit.
U lidí s poruchou imunity ale tento systém selhává. Tělo si protilátky nevyrábí vůbec, má jich nedostatek, nebo nefungují správně. Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS) dnes popisuje více než 550 vrozených poruch imunity. Nejčastější z nich v dospělosti je běžná variabilní imunodeficience (CVID), kterou provázejí opakované a těžce zvladatelné záněty dýchacích cest. Porucha ale nemusí být jen vrozená – lidé o obranyschopnost přicházejí také po transplantaci kostní dřeně nebo například při léčbě onkologických onemocnění.
Nadějí pro pacienty jsou imunoglobuliny získané z krevní plazmy
Princip takzvané substituční léčby je jednoduchý: co tělo nedokáže vyrobit samo, dodá se mu externě. K tomu slouží právě imunoglobuliny získané z darované krevní plazmy. Léčba samotné onemocnění nevyléčí, ale dodá tělu chybějící protilátky v takovém množství, že pacient přestane trpět neustálými infekcemi.
TIP: Zjistěte více o tom, jak probíhá odběr krevní plazmy.
Krevní plazmu nelze vyrobit v laboratoři
Krevní plazma však není snadno a všude dostupná. Jediným zdrojem zůstávají lidé, kteří se rozhodnou přijít do dárcovského centra, například UNICAplasma.
Darovaná plazma odtamtud putuje do farmaceutických závodů, kde se z ní oddělují jednotlivé užitečné bílkoviny. Kromě imunoglobulinů tak vzniká například albumin pro pacienty s popáleninami nebo srážecí faktory pro lidi s hemofilií. Výroba je však náročná na množství: jedna šarže léku se připravuje z plazmy tisíců dárců.
Na roční léčbu jediného pacienta s poruchou imunity bývá potřeba až 1 000 odběrů.
Darování zabere tři čtvrtě hodiny
Samotný odběr trvá přibližně 45 minut a většina dárců ho vnímá bezproblémově. Při zavádění jehly ucítíte štípnutí, po zbytek času můžete odpočívat, číst si nebo trávit čas na telefonu.
Kdo může darovat plazmu:
- lidé ve věku od 18 do 65 let (prvodárce do 59 let včetně),
- dospělí s hmotností alespoň 50 kg,
- každý, kdo netrpí závažným chronickým onemocněním.
Plazma se v těle přirozeně obnoví během 1 až 2 dnů, proto je možné darovat opakovaně každých 14 dní. Dárci navíc mají nárok na finanční náhradu za čas strávený odběrem. V UNICAplasma se jedná o částku ve výši 1 000 Kč za každý úspěšný odběr.
Zdroje:
- Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS) – iuis.org
- Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) – uhkt.cz
- Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP – transfuznispolecnost.cz
- European Society for Immunodeficiencies (ESID) – esid.org