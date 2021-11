Když krev ničí rakovina. Chemoterapie se stává minulostí, říká o leukemii lékař

Co je pro vás na krvi jako životadárné tekutině nejvíce fascinující?

Poslední dobou mě spíše než krev samotná fascinuje to, jak se dá reagovat na situace, kdy je nemocná. K její léčbě se snažíme používat nejen cytostatika, léky, které ničí nádorové buňky, ale stále více se objevují pro pacienta daleko příjemnější možnosti, než je chemoterapie (léčba zhoubného onemocnění pomocí cytostatik, pozn. red.). A jsou i daleko účinnější. Hlavně se dají používat i v případě, kdy takzvané klasické léčebné metody selžou. To je pro mě nesmírně fascinující.

Darování kostní dřeně je spíše nepohodlí než bolest. Člověk si musí pět dní píchat injekci a pak být tři nebo čtyři hodiny v nemocnici, aby se odebralo dost krve. Petr Cetkovský hematolog