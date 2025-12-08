Krev v moči není banalita. Kdy byste měli zpozornět?

Pro většinu lidí je krev v moči znakem zánětu močového měchýře, který se dá poměrně snadno vyléčit antibiotiky spolu s dostatečným pitným režimem. Kromě krvácení se zánět projevuje bolestivým nutkáním močení, pálením a řezáním.
Zpozornět bychom měli především ve chvíli, kdy se krev v moči objeví bez dalších příznaků. „V takovém případě je třeba vždy neodkladně navštívit urologa,“ doporučuje Antonín Brisuda z urologické kliniky FN Motol.
Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže
Nejčastější příčinou bývá u mladých žen akutní cystitida, dále nádor močového měchýře, u mužů zvětšená prostata, kámen močového měchýře nebo ledviny a zánět prostaty. Nemusíte však myslet hned na nejhorší. Správná a včasná diagnostika může onemocnění včas zarazit!
Kvantita krve není rozhodující
Rakovina močového měchýře patří mezi nejčastější onkologická onemocnění. Ročně je u nás diagnostikováno přibližně dva tisíce nových případů. I proto bychom neměli již prvotní symptomy zanedbávat nebo se chlácholit tím, že jsme přece ještě mladí.
Přibližně dvě třetiny karcinomů močového měchýře se sice vyskytují ve věku 65 let a výše, onemocnět však může i člověk mladší. Rukou nemávejte ani nad tím, že krve spatříte v míse jen malé množství.
„Kvantita není rozhodující. I malý nádor může zakrvácet hodně a naopak objemný nádor může zakrvácet jen lehce,“ varuje odborník.
K nejvýznamnějším rizikovým faktorům pro rozvoj nádorů močového měchýře patří kouření – podle odborných dat souvisí s více než polovinou všech případů.
Další rizika představuje dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, chronické záněty močových cest nebo genetická predispozice. Jako u všech onemocnění i v případě močových cest existuje prevence, která může rizika minimalizovat.
Rakovina močového měchýře. Varovná znamení, která byste neměli podceňovat
Prevence je základ, který zvládne každý
„V péči o močové cesty a ledviny platí důraz na dostatečný příjem tekutin (1500–2000 ml tekutin denně podle aktivity),“ radí lékař Antonín Brisuda.
A dodává, že v prevenci zánětů močových cest jsou pak důležitá režimová opatření, jako neprochladnout, zbytečně nepředržovat moč, a dávat si pozor na užívání různých imunomodulačních preparátů.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.