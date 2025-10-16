Tyto malé buněčné fragmenty v krvi se v případě nebezpečí, které představuje jakékoli krvácení, začnou shlukovat. Hned nato se vydají k postiženému místu a tam ho „zacelí“.
„Vytvoří malou krevní sraženinu, která zabrání dalšímu úniku krve,“ vysvětluje hematolog Alan D. Michelson.
Vitamin C je pro ně skvělé superpalivo
Jak si tyto důležité „lékaře organismu“ hýčkat? Především je zásadní zaměřit se na to, co jíme. „Zvlášť důležité jsou potraviny bohaté na vitaminy C a K a na železo. Tyto látky jsou pro destičky něco jako superpalivo,“ upřesňuje lékař.
Ovoce, zelenina, zejména špenát, brokolice nebo borůvky – to všechno je skvělá volba. Nezapomínejte rovněž organismus dostatečně hydratovat. „Pokud nemáte v těle dostatek vody, samotná krev zhoustne a to destičkám zbytečně ztěžuje jejich práci,“ vysvětluje odborník.
Jsou to takové dobré kamarádky
Stejně tak důležitý je pravidelný pohyb. „Zlepšuje průtok krve a tím pádem i funkci krevních destiček,“ poznamenává hematolog s tím, že postačí procházka nebo jóga, není potřeba nic přehánět – rozhodně se kvůli sportu nijak nestresujte.
Dlouhodobý stres totiž může způsobit záněty v těle a ty činnost krevních destiček nepříjemně brzdí. V neposlední řadě se vyhýbejte kouření a nadměrnému popíjení alkoholu. Jak poznáte, že vaše krevní destičky potřebují podpořit? Třeba tím, že se vám najednou začnou tvořit modřiny i ve chvíli, kdy do ničeho nenarazíte ani se nebouchnete.
„Často také dochází ke krvácení z dásní nebo k vytváření drobných ranek na těle,“ dodává Alan D. Michelson. Proto je důležité své tělo sledovat a naslouchat mu.
Na krevní destičky se zkrátka vyplatí myslet – už jenom proto, že jsou to opravdoví dříči. Žijí sice jen 7 až 10 dní, ale za tu dobu toho stihnou víc než běžný člověk za celý měsíc. Jakmile se někde v těle objeví poranění, destičky k němu dorazí během pár vteřin.
„Jsou pro lidské tělo nejlepší kamarádky. Přiběhnou, hned když je potřebuje – všechno „zalepí“, zahladí stopy a opraví. A ještě se tváří, že o nic nešlo,“ uzavírá Alan D. Michelson.
Pár faktů v kostce
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.
