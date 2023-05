Krev o vás prozradí hodně. Varuje před nemocí a odhalí špatný životní styl

Jako laici si v tekutině, která koluje ve vašich žilách, asi moc nepočtete. Kromě faktu, že vážně není modrá, toho moc nepoznáte. Ale máte-li zkušené oko a také chytré přístroje odborníka, pak zjistíte takové věci, že vám nad nimi možná zůstane rozum stát. Vaše krev je totiž bytostně spojená s celým organismem, kterým proplouvá. A za tu dlouhou cestu se o vás dozví úplně všechno.

Krev nahlásí záněty i případnou anémii

Existuje spousta krevních testů, které lékařům dovolí číst ve vás jako v knize. Neutajíte před nimi například hladinu krevního cukru, která určuje, zda vám hrozí diabetes, nebo nikoli.

A jasno budou mít i o tom, kolik máte v krvi tuků, a dokonce jak jsou na tom vaše játra. Když to nedopadne nejlíp, měli byste hned jednat.

Není to ale to jediné. Specialisté dokážou z krve vyčíst, kolik máte v těle červených a bílých krvinek a jak jsou na tom vaše krevní destičky. Proč je to důležité? Třeba proto, že nízký počet červených krvinek může naznačovat anémii, zatímco vysoký počet těch bílých zase infekci nebo například leukémii.

Odhalí také, jak vám funguje štítná žláza

Stejně tak se ukáže stav hormonů ve vašem těle a tím budete moudřejší ohledně toho, zda se můžete ještě rozmnožovat anebo jak vám pracuje štítná žláza.

Zajímat o svou krev by se měli také alergici. Lékaři z ní totiž umí poznat mnohé. „Naprosto běžně se dělají krevní testy, které ukážou nejen to, jak lidé reagují na pyly a roztoče, což jsou nejběžnější alergeny. Ale dokážeme určit i jiné typy stresorů, které tyto problémy spouští, jako zvířecí srst nebo třeba prach,“ vypočítává alergolog Mark Meth. Stejně lehce se dá určit i intolerance na jisté druhy potravin, která se pomalu a jistě stala běžnou civilizační chorobou.

Samozřejmě nejde o to, abyste na krevní testy kvůli všem těmto informacím chodili pořád. Závisí na různých faktorech, jako je pohlaví, věk, rasa a zdravotní stav, jak často je potřebujete. Pokud se pro ně ale rozhodnete, myslete na to už den předem. Nepřepínejte se, nepijte alkohol a nekonzumujte žádná těžká jídla.

„Samotné ráno před odběrem už nejezte vůbec. Jídlo může zkreslit hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, vliv má ale i na spoustu dalších parametrů,“ doporučuje lékař Rodion Schwarz a pokračuje: „Příjem tekutin je naopak žádoucí, ráno je dobré vypít alespoň čtvrt litru vody nebo neslazeného čaje, neboť vám rozproudí krev v žilách, která pak půjde lépe odebrat.“