Křeče, otoky nohou i nepříjemné bolesti. Úlevu mi přinesla až operace

Maminka mi v dětství dávala hořčík a tvrdila, že moje problémy jsou nejspíš z toho, jak jsem rychle vyrostla. Nevím, nikdy jsem si to u doktora neověřovala, ani jsem to jinak nezkoumala. Je fakt, že mě to částečně přešlo. Ale netrvalo to dlouho, na své dětské obtíže jsem si vzpomněla v těhotenství. Nohy mi opravdu hrozně otékaly, úplně nesnesitelně mě bolela lýtka a začaly se mi dělat nehezké modré fleky z popraskaných žilek.

Gynekolog mě uklidňoval, že je to hormonálními změnami a že se to po porodu upraví. Dostala jsem předpis na zdravotní punčocháče a opravdu pečlivě jsem je nosila, nohy jsem si mazala gely proti křečovým žilám, užívala jsem magnézium po celou dobu těhotenství.

Zákrok mi pomohl

Po porodu byl zase chvíli klid. Shodila jsem nějaká kila, která jsem během těhotenství nabrala, začala jsem se pravidelně hýbat. Dost mi pomohly kolečkové brusle, jezdila jsem na nich i s malou v kočárku a hodně jsem si zlepšila fyzičku. Taky mě to bavilo. Měla jsem radost, modré žilky se mi trochu zatáhly a lýtka už mě skoro vůbec nebolela.

Pak jsem ale po roce začala znovu pracovat, a jak jsem byla unavená, neměla jsem vůbec čas na sebe, natož abych si vyjela na inlinech. Jen jsem se honila mezi malou, domácností a zaměstnáním. Ani jsem neregistrovala, že mě nohy zase začínají otékat, že mi tvrdnou lýtka. Až jsem si všimla, že se mi na levé noze objevuje křečová žíla. To mě skutečně vyděsilo, máma jich má plné nohy, a tak jsem fakt nechtěla dopadnout.

Objednala jsem se na cévní chirurgii, kde se mnou probrali rodinnou anamnézu, udělali mi nejrůznější vyšetření a nabídli mi možnost chirurgického řešení.

Strašně se bojím operací a bolesti, takže jsem volila a miniinvazivní zákrok. Pomocí laseru mi křečové žíly upravili, a ani jsem nemusela v nemocnici zůstat, hned tentýž den po zákroku jsem se vrátila domů.

Chci další dítě

Nosila jsem punčochy, dodržovala klidový režim a po týdnu jsem mohla začít pomalu s kolečkovými bruslemi a s běháním. Měla jsem velké štěstí, že jsem přišla včas, s rozsáhlejším nálezem by mi prý museli provést klasické operativní odstranění křečové žíly. Od té doby se ale taky sleduju, a pokud by se mi cokoli na noze objevilo, jdu znova.

Chceme mít s manželem další dítě a těhotenství můj stav zřejmě zase zhorší, takže jsem smířená s tím, že mě další zákrok asi nemine. Ale nechci mít nohy plné křečovek a bolesti.