Problém je v tom, že náš žilní systém není od přírody nastaven na celodenní stání ani sezení, což ovšem mnozí z nás s lehkým srdcem ignorují. A pak se divíme, když nám nohy začnou těžknout a otékat. Je to logické.
Pokud spoustu hodin denně trávíme vsedě nebo vestoje, tok krve směřující k srdci se zpomalí a ta se následně začne městnat v žilách dolních končetin. Pak už záleží na pružnosti našich žilních stěn a fungování žilních chlopní, jak si s tím poradí.
Na pružnosti záleží
Pohyb je proto v tomto ohledu mnohem důležitější, než by se mohlo zdát. Ostatně jak si vysvětlujete, že žíly dokážou vést krev z nohou směrem nahoru, to znamená proti působení zemské přitažlivosti?
Bylo zjištěno, že z pohledu vzniku chronického žilního onemocnění a hluboké žilní trombózy je nejrizikovější krevní skupina A.
Je to možné díky tomu, že jsou umístěné mezi svaly – při chůzi nebo jiném pohybu dochází ke stahům těchto svalů a tím stlačování žil a vypuzování krve směrem nahoru k srdci. Z toho plyne, že pokud svaly dostatečně nepracují, dochází k městnání krve v žilách.
Pružná žilní stěna sice dokáže tlaku nahromaděné krve v nohou do jisté míry odolat, ale nic netrvá věčně. Jednoho dne začne slábnout, a pokud nedojde k úpravě životního stylu, časem se objeví křečové žíly.
Bolest i záněty
Podívejme se na to ještě detailněji: ve zdravé žíle je krev kromě svalů poháněna směrem k srdci také žilními chlopněmi. Pokud žilní stěna není dostatečně odolná vůči náporu nahromaděné krve v nohou, žíla se rozšíří, tím se od sebe oddálí i chlopně a krev v daném místě začne cirkulovat, poškozuje chlopně a ne vrací se zpátky k srdci.
Kolem chlopní může navíc docházet k rozvoji zánětu. Tímto pak vzniká chronické žilní onemocnění dolních končetin, které se zpočátku projevuje bolestmi a pocitem těžkých nohou, otoky nebo metličkami a křečovými žilami. Neléčené křečové žíly poté mohou přejít do pokročilejších stadií, jako jsou kožní změny, či dokonce bércový vřed.
Nechtěné dědictví
Na rozvoji chronického žilního onemocnění se podílí hlavně genetická predispozice, těhotenství, ženské hormony, obezita a nevhodný životní styl.
„Francouzská klinická studie provedená na více než sto třiceti rodinách ukázala, že děti, jejichž oba rodiče měli křečové žíly, budou tímto onemocněním trpět s devadesátiprocentní pravděpodobností. Když touto nemocí trpěl jenom jeden rodič, riziko vzniku onemocnění bylo u chlapců 25 procent a u dívek 62 procent. Pokud je navíc příčinou křečových žil zděděná dispozice, objevují se křečové žíly už mezi dvacátým až třicátým rokem života,“ vysvětluje dermatoveneroložka Júlia Černohorská.
Nepříznivou rodinnou anamnézu je třeba řešit komplexně, a to nošením kompresních punčoch, dodržováním režimových opatření a užíváním léků na chronické žilní onemocnění. Prvním krokem je tedy návštěva praktického lékaře, který vám může předepsat dva páry kompresních punčoch ročně. A k tomu venofarmaka ve formě tablet na zpevnění žilní stěny a proti tvorbě žilních zánětů.
„Díky dlouhodobému nepřetržitému užívání venofarmak mohou lidé progresi žilního onemocnění výrazně zpomalit a nedostat se do vyšších stadií, která se projevují výraznými otoky, kožními změnami, či dokonce bércovým vředem,“ popisuje Júlia Černohorská.
Jak rozproudit krev
V rámci režimových opatření se doporučuje mít nohy neustále v pohybu, ideální je chůze, nordic walking, plavání, jóga. Žilnímu návratu pomáhá žilní gymnastika, krátkodobě i střídavá sprcha, masáže nohou nebo jejich umístění do zvýšené polohy nad úrovní srdce.
Žilám naopak škodí přímé působení tepla, například v sauně nebo při opalování na slunci.
V péči specialistů
Chronické žilní onemocnění je trvalé a vyžaduje lékařskou péči už od prvních příznaků. Pokud lékař usoudí, že pacient potřebuje speciální dovyšetření, doporučí vhodného odborníka. Může to být cévní lékař (angiolog), žilní chirurg nebo kožní lékař.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.