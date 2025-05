Podle ortopedů a neurologů jsou bolesti krční páteře problémem číslo jedna, do ordinace s nimi prý přijde skoro každý druhý pacient. Krční páteř představuje jakýsi most mezi hlavou a zbytkem těla, a bývá tak nejpřetěžovanější částí zad. Co tedy můžete dělat, abyste jí aspoň trochu odlehčili? Tady je pár vychytávek.