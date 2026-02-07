Přesto pro ni bylo akné extrémně obtěžující, protože jako modelka potřebovala před focením mnohem delší přípravu než ostatní. Navíc byl každý vřídek velmi bolestivý. Proto hledala možnosti, jak nejlépe se akné zbavit.
Byla to dlouhá cesta pokusů a omylů, ale nakonec se jí přeci jen podařilo s akné zatočit. „Jednou jsem si řekla, že už je na čase o akné mluvit jako o normální součásti našich životů. Že není třeba se za to stydět, urážet někoho, šikanovat. Akné mají někteří jen v pubertě, jiní lidé se s ním potýkají celý život. Měla jsem období, kdy jsem kvůli němu plakala třikrát denně a nechtěla vyjít z domu,“ uvedla na svém profilu na Instagramu blonďatá influencerka.
Poukazovala také na falešný svět sociálních sítí plný žen a dívek s upravenými fotkami nebo fotografiemi od AI. Podle ní je prostřední sociálních sítí v mnohém extrémně toxické a je především pro mladé dívky škodlivé. Ona sama se přistihla, jak prochází příspěvky lidí na Instagramu a závidí jim bezchybnou pleť. Ve většině případů šlo ale o příspěvky, které byly upravené.
„Myslím, že když jsem si opravdu uvědomila, že pleť nedefinuje to, jaký jsem člověk, tehdy nastala změna,“ pokračovala. Poukazovala na zbytečný stres, který si způsobovala neustálým kontrolováním v zrcadle, vymačkáváním pupínků a focení selfie ze všech stran. Vyrovnanost je podle ní klíčem k úspěchu. Čím větší stres, nepohoda, tím víc se u ní akné objevuje.
Znovu se tedy vrací ke slovům o sebelásce a o její důležitosti v dnešním světě. „Spokojenosti nedosáhnete, když najdete někoho, kdo vás bude milovat. Milovat totiž musíte nejdřív sami sebe. Přijímat se s láskou a poděkovat také tělu za jeho službu,“ míní.
V minulosti vyzkoušela přípravky na akné, také brala léky na předpis a podstupovala různé procedury. Z léků ale měla suchou pleť, popraskané rty a velké výkyvy nálad. Nakonec sází nejvíc na pobyt na sluníčku s SPF 50, dobrou náladu a laser.