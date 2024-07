Bývala modelkou, dnes se žena za svůj vzhled kvůli plastice stydí

Tracie se dříve živila jako modelka a dokonce vyhrála i v několika soutěžích krásy. Do čtyřiačtyřiceti let nechávala vše na přírodě a žádný zákrok nepodstoupila. Pak ovšem zkusila štěstí a přihlásila se do soutěže o plastiku v oblasti obličeje zdarma. K jejímu překvapení vyhrála a vydala se na kliniku, kde se měla svěřit do péče odborníků.

„Lékař mi ani nevysvětlil, co všechno mě čeká a jak to bude probíhat. Jen mí nakázal, ať relaxuji a ležím. Pak jsem se probudila a měla jsem výplně ve tvářích, v oblasti očí a ještě na několika dalších místech. Měla jsem vypadat mladší,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Hne po zákroku cítila velmi nepříjemné štípání, pnutí a tepání především v oblasti očního okolí. Ihned měla také velké otoky i modřiny. Podle kliniky bylo vše v pořádku a měla několik týdnů počkat, než bude vše vypadat tak, jak má. Už třetí den po zákroku přišly komplikace.

„Měla jsem infekci v oblasti očí. Pod jedním okem jsem měla otevřenou hnisající ránu, bolesti byly nesnesitelné a na jedno oko jsem navíc neviděla. Byla jsem vyděšená, že oslepnu trvale,“ pokračovala. Klinika s jejím stavem nechtěla mít nic společného a trvala na tom, že si za komplikace může sama. Podle nich nedodržela doporučený klid. Podle Tracie je to nesmysl.

„Zakopaný“ pes tkví v tom, že si žena pečlivě „neproklepla“ kliniku, které se svěřila do péče. Zákroky prováděl muž, který neměl na zákroky dostatečná oprávnění a o klinice nakonec zjistila samé znepokojivé zprávy. Neměli zdaleka tak dobré reference, kterými se chlubili.

„Všem bych důrazně doporučila, aby se před jakýmkoli zákrokem opravdu přesvědčili, že jdou na kliniku, která má dobré reference a skvělé odborníky. Nenechte se zmást referencemi na internetu, které nemusí být pravdivé. Nejlepší je osobní zkušenost někoho známého. Také by vás měla varovat cena zákroku. Pokud je nízká, něco je špatně. Dobře si vše rozmyslete a neudělejte takovou chybu jako já,“ dodala.