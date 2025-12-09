Osteoporóza je potvora. Neupozorní na sebe kašlem ani horečkou. Tiše se zabydluje v našem těle a často nás překvapí ve chvíli, kdy už je pozdě. To, že naše kosti řídnou, je přirozený efekt související se stárnutím a u žen také s úbytkem estrogenu po přechodu. Jednoho dne můžou dosáhnout takové poréznosti, že se snadno zlomí při namáhavějším pohybu nebo jen malém zakopnutí. A kost, která už není tak pevná, se i mnohem hůř hojí.
Nebojte – dá se tomu předcházet, ale je potřeba začít včas. Věděli jste, že se lidské kosti pořád přestavují?
Většinou si představujeme, že kost je něco pevného a definitivního, ale to je omyl. Vápník z nich odchází, jiný do nich přichází a lidská kostra se zhruba každých sedm až deset let kompletně obmění. Říká se tomu kostní remodelace.
Z toho vyplývá překvapení: Stav svých kostí můžeme ovlivňovat po celý svůj život. S věkem je sice jejich přestavba pomalejší a často vede spíš k úbytku, ale to neznamená, že nemůžeme jejich strukturu ovlivnit. Naopak, je to do velké míry v našich rukách. Musíme mít pevně pod kontrolou přísun vápníku a vitaminu D a taky kosti neustále zatěžovat. Obojí si probereme podrobněji.
Hopsa hejsa
Říká se, že lidské stárnutí je tak trochu návrat do dětství. Nebo by alespoň mělo být – v tom nejlepším slova smyslu. Věk mezi dvacítkou a padesátkou bývá honička, v níž se snažíme stihnout rodinu, kariéru, budování domova.
Kde byste vápník asi nehledali
Mléko, sýry, vajíčka – to zná každé malé děcko. Možná ale netušíte, jak skvělým zdrojem vápníku jsou jiné, přehlížené potraviny:
Ale když je padesátka na dohled, stojí za to udělat si inventuru. Co mě dřív bavilo, a už dlouho na to nemám čas? Nemůžu se k tomu pomalu vrátit? Právě někde před padesátkou si začínáme nastavovat způsob života, který se nám bude hodit ve „druhém poločase“. Nejen vaše duše, ale i vaše kosti ocení, když si po letech každodenního kolotoče umožníte i trošku obyčejné hravosti.
Pamatujete, jak vaše kamarádky v dětství „skákaly školku“ přes švihadlo? Vidíte – a zrovna tato zábava je skvělou prevencí osteoporózy. Nepřehánějte to, soupeření s dvanáctiletou dcerou by vás mohlo stát kolena. Ale „jen tak si trochu zahopsat“ – jako návrat do dětství...
Proč ne? A co házení s míčem? Amatérský basket na lesním hřišti za domem? Badminton na parkovišti, když v šest večer zavřou zahradnictví vedle vašeho domu?
Všechny tyto věci se dají skvěle provozovat s rodinou – a vaše kosti budou nenápadně dostávat ty správné podněty.
Líbil se vám kdysi dávno aerobic? Pusťte se do něj. Pokud máte radši pohyb v přírodě, vsaďte na pravidelný nordic walking. Počítá se i obyčejná chůze. O co jde? Při všech těchto aktivitách vystavujeme kosti malé, ale pravidelné zátěži. A ta je stimuluje k intenzivnější stavbě nové kostní hmoty a lepšímu udržování té dosavadní.
Možná by se to dalo shrnout takto: Pravidelným sportováním dáváme tělu signál, že své kosti budeme i v budoucnu potřebovat – tak ať se o ně pěkně stará!
Slunce, sardinky a parmazán
Vápník a „déčko“ – to je ta kombinace! Všichni už jsme asi slyšeli, že vitamin D umožňuje lepší využití vápníku v našem těle. Díky tomu je fajn mít jeho příjem pod kontrolou. „Déčko“ se vytváří v kůži vlivem ultrafialového záření, ale v našich zeměpisných šířkách to pořádně funguje jen v létě. Mladší lidé se světlou pletí přijímají vitamin ze sluníčka snáz (stačí jim třeba pět minut slunečního svitu na obličej denně), zatímco u lidí nad padesát let a s tmavší kůží to může trvat i půl hodiny.
A pokud by vám to připadalo málo zašmodrchané, nutno dodat, že současný trend „bez faktoru 50 nevycházím z domu“ nám v tomto přirozeném procesu dokonale zabrání. Namazat se krémem, který blokuje UV paprsky, a pak chtít, aby nám tytéž paprsky generovaly životodárný vitamin, zkrátka nedává smysl.
Švihadlo není jen zábava před barák. Vyrýsuje vám svaly, zpevní kosti
Pokud tedy chcete mít jistotu – a navíc už vám není dvacet –, vsaďte na pravidelný příjem déčka v potravě. Najdete ho třeba v tučných rybách, žloutcích, másle, játrech, ale samozřejmě taky v potravinových doplňcích. Ty jsou často doporučovány i lékaři, kteří jinak doplňky považují za vyhozené peníze. Pořiďte si vigantol – předepíše vám ho třeba váš praktik.
A jak je to s vápníkem? Už jsme si vysvětlili, že stará pověra „po padesátce už to nemá cenu“ je nesmyslná. Vápník potřebujeme po celý život. Například žena v mladším středním věku ho potřebuje jeden gram denně, po padesátce se tato potřeba mírně zvyšuje. To proto, že starší organismus ho nedokáže vstřebávat tak efektivně.
Jeden gram denně
V následujících kombinacích získáte v průběhu dne požadované množství vápníku.
Mléčná kombinace:
V boxu najdete příklady denní skladby potravin, která zabezpečí právě ten jeden gram vápníku. Pro někoho je to brnkačka (třeba pro mého patnáctiletého syna, do kterého vajíčka a sýry padají jako na běžícím pásu). Někdo ale nemá rád mléčné výrobky, a pak je potřeba zpozornět.
Pokud si projdete naši tabulku a přiznáte si, že tolik zdrojů vápníku za den spíš nesníte, je tu opět možnost potravinových doplňků. Vstřebatelnost takto dodaného vápníku je srovnatelná s vápníkem z potravy – někde kolem třiceti procent.
Neděste se, neznamená to, že musíte jíst místo jednoho gramu tři, abyste pokryli správné množství. Lékaři stanovený jeden gram denně už s touto ztrátou počítá (reálně nám tedy stačí něco kolem 300 mg, tedy 0,3 g, ale neumíme je takto čistě vstřebat).
V běžném jídelníčku míváme zdroje vápníku rozprostřené do celého dne. Ráno si dáme pečivo posypané mákem a doplníme ho sýrem, v poledne sníme velký salát s hromadou parmazánu, ke svačině jogurt a večer chléb se sardinkovou pomazánkou. Naše tělo tak má spoustu času vápník vstřebávat po troškách – což je ideální.
Z téhož důvodu nedává smysl spolknout ráno potravinový doplněk s jedním gramem vápníku. Je lepší ho rozdělit, a to alespoň do dvou denních dávek. Pokud váháte mezi doplňky s citrátem vápenatým a uhličitanem vápenatým, vězte, že pokud si vyberete většinou levnější doplněk s uhličitanem, není jeho vstřebatelnost o moc horší. Jen je potřeba ho vždy užívat s jídlem, aby si s ním náš metabolismus lépe poradil.
Jak na tom jsem?
Na denzitometrii – vyšetření hustoty kostí – vás může objednat praktický lékař. Ve čtyřiceti vám to asi ještě rozmluví, ale v případě ženy po přechodu, která měří o něco méně než dřív nebo má za sebou nějakou podezřelou zlomeninu, jistě rád napíše doporučení (řada lékařů už své pacientky po menopauze posílá na denzitometrii preventivně).
Pokud byste byli zvědaví a váš praktik neviděl k vyšetření důvod, můžete si ho zaplatit i jako samoplátce – stojí většinou do tisícovky. Vyšetření je úplně pohodové – lehnete si na lehátko a nad vámi přejíždí tyč a tiše vás skenuje. Trvá to patnáct minut a ani nezajíždíte do žádných děsivých tunelů. Pokud je vše v pořádku, stačí vyšetření zopakovat za pět let.
Denzitometrie ukáže i mírné ubývání hustoty kostí, které ještě nelze považovat za osteoporózu – říká se mu osteopenie. Můžete se pak zaradovat, že jste problém podchytili včas. A zároveň to pro vás bude motivace začít své kosti pěkně rozmazlovat.