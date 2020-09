Rodinný byznys s kosmetikou. Českou firmu Ryor úspěšně vede matka s dcerou

Nikomu nevěříte víc než rodině. Navíc přece platí, že co je doma, to se počítá. Jsou to dostatečné argumenty, proč se pustit do společného podnikání, nebo jde o riskantní projekt jen pro odvážné? Adéla Skřivánková zjišťovala, jaké výhody i úskalí má práce s nejbližšími a co radí ti, kterým se společný byznys vyplatil bez ztráty toho nejcennějšího - křehkých rodinných vztahů.