Kortizolový koktejl dobývá TikTok. Zázrak proti stresu, nebo jen placebo?

Autor:
Nealkoholický koktejl, po kterém budete lépe spát, zbavíte se stresu, a možná i zhubnete. Tak tiktokeři popisují nový virální nápoj, který má snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu. Opravdu to funguje?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stresový hormon sice potřebujeme, ale nemělo by ho být moc. Zvýšená hladina kortizolu v těle nadělá paseku: může oslabit imunitu, přispívat k vysokému tlaku, diabetu 2. typu nebo brzkému řídnutí kostí. U žen navíc může vést k hormonální nerovnováze.

Jeho nadbytek v těle jde navíc ruku v ruce se zvýšeným stresem, nekvalitním spánkem a celkovou únavou. Není proto divu, že výživoví poradci a všichni, kdo se jen trochu zabývají zdravým životním stylem, hledají způsoby, jak kortizol regulovat. Nejnovějším trendem je kortizolový koktejl – nealkoholický drink, jehož propagátoři slibují zázračné benefity.

Recept na kortizolový koktejl

  • 200 ml kokosové vody
  • Šťáva z ½ citronu
  • 50 ml pomerančové šťávy
  • 1 čajová lžička rozpustného magnesia
  • ¼ čajové lžičky mořské soli

Všechno smíchejte a podle chuti dolijte perlivou vodou. Můžete servírovat na ledu.

Elixír ve sklenici?

Receptů na kortizolový koktejl existuje víc, ale typicky obsahují rozpustný hořčík v prášku, kokosovou vodu, šťávu z citronu a kvalitní pomerančový džus – nebo ještě lépe čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu.

Někdo přidává i mořskou nebo himalájskou sůl, případně med a skořici. Aby byl koktejl chutnější, dolévá se často perlivou vodou a servíruje na ledu.

„Lákavý efekt“ je v tomto případě zásadní. Vtip koktejlu spočívá hlavně v tom, že se nemusíte přemáhat, abyste ho pili pravidelně. Většina tvůrců na sociálních sítích doporučuje jednu skleničku každý večer – funguje to prý jako relaxační rituál, který má zároveň podpořit usínání a kvalitní spánek. Ráno bychom se pak měli probouzet svěží a klidnější.

jenna 💞🪴🌞🍄🌎 @itsjenna.rose

Cortisol cocktail ingredients: �� Vita Coco coconut water �� Orange juice �� Himalayan salt #hormonehealth #adrenalmocktail #cortisolcontrol #coconutwater #vitacocopartner @Vita Coco

9. srpna 2025 v 23:40, příspěvek archivován: 9. srpna 2025 v 23:40

Za vším hledej hořčík

Ačkoli neexistují žádné vědecké důkazy, že takový drink opravdu sníží stres, jednotlivé ingredience by mohly mít jisté pozitivní účinky. Zejména to platí pro hořčík neboli magnesium – minerál zodpovědný za stovky biochemických procesů v těle, uvedla pro magazín Healthline výživová poradkyně Beth Edwardsová.

„Když prožíváme stres, naše tělo vyčerpává zásoby hořčíku rychleji, navíc ho více vyloučíme v moči. Proto může být dobré ho doplňovat,“ dodává Edwardsová. Některé výzkumy navíc naznačily, že hořčík jako doplněk stravy může zvýšenou hladinu kortizolu regulovat. Jako vždy tu platí, že je nejlepší vše konzultovat s lékařem. Ten také může doporučit vhodnou dávku a napsat recept na kvalitní formu magnesia.

Hořčík tělo potřebuje, pomůže při stresu i únavě. Pozor si dejte při výběru

Pomůže vitamin C a elektrolyty?

Fanoušci trendu si pochvalují, že kortizolový koktejl znamená přísun vitaminu C (díky šťávě z citrusů) a elektrolytů (díky kokosové vodě). Co na to odbornice? „Je pravda, že pomeranč a citron obsahují vitamin C, který obecně platí za důležitou živinu a antioxidant. Pomáhá při vyrovnávání se stresem a zajištění optimální funkce nadledvin,“ uvádí Edwardsová.

Nadledviny jsou endokrinní žlázy, ve kterých se tvoří právě i stresové hormony jako kortizol a adrenalin. Podle nutriční poradkyně vitamin C rychle spotřebovávají, takže je vhodné ho doplňovat průběžně. Na druhou stranu – studie „antistresového“ vlivu vitaminu C se většinou provádějí s vyššími dávkami kyseliny askorbové. Není prokázáno, že by sklenice šťávy měla stejný efekt, píše Healthline.

A co kokosová voda? „Ta obsahuje poměrně dost elektrolytů, zejména draslíku, které by potenciálně mohly pomoci snížit hladinu kortizolu,“ říká výživová poradkyně Amie Parry-Jonesová. Účinky kokosové vody v koktejlu však podle ní budou zcela minimální.

Naučte se zvládat stres. Sedm tipů, které vám pomohou

Raději ráno než večer

„Pokud si koktejl dáte večer, pamatujte na to, že cukr z pomerančového džusu se rychle vstřebá do krve. To znamená náhlé zvýšení glukózy v krvi a následný prudký pokles, protože tělo uvolní inzulin,“ vysvětluje Parry-Jonesová. Ve výsledku se nám kvůli těmto změnám může hůř usínat nebo se můžeme v noci častěji budit.

„Nekvalitní spánek druhý den hladinu kortizolu spíš zvýší,“ dodává odbornice. Také Beth Edwardsová doporučuje nechat pití koktejlu raději na ráno a ideálně ho popíjet k jídlu. Díky tomu nebudou výkyvy cukru v krvi tak prudké a vyhneme se náhlému poklesu energie.

Další argument, proč rituál přesunou na ráno? Obsah perlivé vody. Opatrnost je podle specialistek na místě: „Perlivé nápoje můžou u některých lidí vést k nadýmání, refluxu nebo plynatosti, a to zase může zhoršovat kvalitu spánku,“ říká Amie Parry-Jonesová.

🌺tennesseegirlx🌺 @tennesseegirlx

#cortisolcocktail #health #healingtiktok #cortisilbalancecare #viralcortisolcocktail

9. srpna 2025 v 23:39, příspěvek archivován: 9. srpna 2025 v 23:39

Funguje to, nebo ne?

„Je velmi nepravděpodobné, že by kortizolový koktejl dlouhodobě vedl k výraznému snížení stresu a hladiny kortizolu,“ myslí si Parry-Jonesová. Neobsahuje totiž zase tak velké množství živin – a navíc stres je komplexní téma, které souvisí s celkovým životním stylem. Pokud dlouhodobě nejíme zdravě, špatně spíme nebo se málo hýbeme, jeden drink to podle odbornic nevyřeší.

Co se týče účinků, mluví specialistky spíš o placebo efektu. Na druhou stranu podle nich jde o neškodný trend, který může na čas oživit náš jídelníček. Pokud to nepřeháníme s cukrem – zvlášť večer – kortizolový koktejl by nám neměl nijak ublížit. A pokud už například máme předepsané magnesium, může to být zábavný způsob, jak na něj nezapomínat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí

Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...

Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?

Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Modelka utrpěla vážná zranění a skončila na vozíku. Neví, co se stalo

Nejprve byla dvacetiletá modelka Maria Kovalčuková původem z Ukrajiny deset dnů nezvěstná a pak ji policie našla u cesty v děsivém stavu. Málem zemřela, ale díky péči lékařů je tu stále s námi....

Sebevědomá i v plavkách? Nesrovnávejte se s jinými a mějte se ráda

Vidět samu sebe v plavkách a nepropadnout panice dá někdy opravdu pořádně zabrat. Pomoc je ale na blízku... přestaňte se srovnávat s ostatními a naučte se mít na sobě ráda alespoň něco.

15. srpna 2025

Úžeh, dehydratace. Poradíme, jak řešit šest nejčastějších letních rizik

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, čas prožitý na slunci ale bohužel může přinést spoustu zdravotních komplikací. Na co byste si měli dát pozor?

15. srpna 2025

Vím o jeho nevěře, ale dělám, jako by se nic nestalo. Nechci ho ztratit

Někdo by řekl, že být splachovací může představovat v životě povahovou výhodu. Nic se ale nesmí přehánět. Na příkladu dvou čtenářek si pojďme ukázat, kam až může vést, když na sobě necháte „štípat...

15. srpna 2025

Kortizolový koktejl dobývá TikTok. Zázrak proti stresu, nebo jen placebo?

Nealkoholický koktejl, po kterém budete lépe spát, zbavíte se stresu, a možná i zhubnete. Tak tiktokeři popisují nový virální nápoj, který má snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu. Opravdu to...

15. srpna 2025

Dávali jí pár měsíců života: Rakovina mě naučila žít a mít se ráda

V roce 2021 se dozvěděla vážnou diagnózu: rakovina slinivky. I když lékaři dávali Zoře Šťastné jen pár měsíců života, naučila se s nemocí žít a přežít. Tehdy jí i její rodině nejvíce pomohla...

15. srpna 2025

Banánový dort s čokoládovou pěnou

Banánový dort s čokoládovou pěnou
Recept

Náročné

50 min

Každý oslavenec ocení s láskou upečený dort.

Děti dnes netrápí spalničky, ale obezita a vysoký tlak. Jsou méně šťastné, říká lékař

Premium

Už přes třicet let léčí nemocné děti a má za tu dobu velké srovnání. Dříve se běžně setkával se spalničkami nebo příušnicemi, nyní řeší hlavně obezitu, vysoký tlak a  psychosomatické problémy. Podle...

14. srpna 2025

Žena byla příliš sexy na Vatikán, musela se zahalit do prostěradla

DJ a tatérka Sabrina Almeida se pochlubila nepříjemným zážitkem z Vatikánu, kam zavítala na dovolenou. Byla až příliš odhalená a na odiv ukazovala svou silikonem vylepšenou hruď, takže se musela...

14. srpna 2025  8:12

Boho bombshell: vlasový trend roku 2025 inspirovaný Dakotou Johnson na KVIFF

Podle jedné neoficiální statistiky, kterou by snad podepsal každý kadeřník, se v tuto chvíli někde na světě odehrává scénář: klientka vytahuje z telefonu fotku Dakoty Johnson a se slovy „Takhle,...

14. srpna 2025

Orgasmus není jen o potěšení, prospěje vám i fyzicky

Je radostí, rozkoší, ale pomáhá i zdraví, a to v mnoha ohledech. Proto si svět každoročně 8. srpna připomíná Světový den orgasmu. Proč by ho ženy v žádném věku neměly podceňovat a měli ho ve svém...

14. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Pastelová elegance. Tyto odstíny vás rozzáří a udělají z vás dámu

Jsou jemné, jsou něžné, ale v žádném případě ne nudné. V pastelových odstínech si užijete léto jako pravá dáma.

14. srpna 2025

Na dovolené s kamarádkou. Proč to může být skvělý plán stejně jako průšvih?

Nemusíte být nutně singl, abyste mohla vyrazit na dovolenou s kamarádkou. Někdy si prostě potřebujeme odpočinout od všeho – a právě s ní. Jaké to bude mít výhody? A kde byste mohly naopak narazit?

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.