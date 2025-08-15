Kortizolový koktejl dobývá TikTok. Zázrak proti stresu, nebo jen placebo?

Stresový hormon sice potřebujeme, ale nemělo by ho být moc. Zvýšená hladina kortizolu v těle nadělá paseku: může oslabit imunitu, přispívat k vysokému tlaku, diabetu 2. typu nebo brzkému řídnutí kostí. U žen navíc může vést k hormonální nerovnováze.
Jeho nadbytek v těle jde navíc ruku v ruce se zvýšeným stresem, nekvalitním spánkem a celkovou únavou. Není proto divu, že výživoví poradci a všichni, kdo se jen trochu zabývají zdravým životním stylem, hledají způsoby, jak kortizol regulovat. Nejnovějším trendem je kortizolový koktejl – nealkoholický drink, jehož propagátoři slibují zázračné benefity.
Recept na kortizolový koktejl
Všechno smíchejte a podle chuti dolijte perlivou vodou. Můžete servírovat na ledu.
Elixír ve sklenici?
Receptů na kortizolový koktejl existuje víc, ale typicky obsahují rozpustný hořčík v prášku, kokosovou vodu, šťávu z citronu a kvalitní pomerančový džus – nebo ještě lépe čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu.
Někdo přidává i mořskou nebo himalájskou sůl, případně med a skořici. Aby byl koktejl chutnější, dolévá se často perlivou vodou a servíruje na ledu.
„Lákavý efekt“ je v tomto případě zásadní. Vtip koktejlu spočívá hlavně v tom, že se nemusíte přemáhat, abyste ho pili pravidelně. Většina tvůrců na sociálních sítích doporučuje jednu skleničku každý večer – funguje to prý jako relaxační rituál, který má zároveň podpořit usínání a kvalitní spánek. Ráno bychom se pak měli probouzet svěží a klidnější.
Za vším hledej hořčík
Ačkoli neexistují žádné vědecké důkazy, že takový drink opravdu sníží stres, jednotlivé ingredience by mohly mít jisté pozitivní účinky. Zejména to platí pro hořčík neboli magnesium – minerál zodpovědný za stovky biochemických procesů v těle, uvedla pro magazín Healthline výživová poradkyně Beth Edwardsová.
„Když prožíváme stres, naše tělo vyčerpává zásoby hořčíku rychleji, navíc ho více vyloučíme v moči. Proto může být dobré ho doplňovat,“ dodává Edwardsová. Některé výzkumy navíc naznačily, že hořčík jako doplněk stravy může zvýšenou hladinu kortizolu regulovat. Jako vždy tu platí, že je nejlepší vše konzultovat s lékařem. Ten také může doporučit vhodnou dávku a napsat recept na kvalitní formu magnesia.
Pomůže vitamin C a elektrolyty?
Fanoušci trendu si pochvalují, že kortizolový koktejl znamená přísun vitaminu C (díky šťávě z citrusů) a elektrolytů (díky kokosové vodě). Co na to odbornice? „Je pravda, že pomeranč a citron obsahují vitamin C, který obecně platí za důležitou živinu a antioxidant. Pomáhá při vyrovnávání se stresem a zajištění optimální funkce nadledvin,“ uvádí Edwardsová.
Nadledviny jsou endokrinní žlázy, ve kterých se tvoří právě i stresové hormony jako kortizol a adrenalin. Podle nutriční poradkyně vitamin C rychle spotřebovávají, takže je vhodné ho doplňovat průběžně. Na druhou stranu – studie „antistresového“ vlivu vitaminu C se většinou provádějí s vyššími dávkami kyseliny askorbové. Není prokázáno, že by sklenice šťávy měla stejný efekt, píše Healthline.
A co kokosová voda? „Ta obsahuje poměrně dost elektrolytů, zejména draslíku, které by potenciálně mohly pomoci snížit hladinu kortizolu,“ říká výživová poradkyně Amie Parry-Jonesová. Účinky kokosové vody v koktejlu však podle ní budou zcela minimální.
Raději ráno než večer
„Pokud si koktejl dáte večer, pamatujte na to, že cukr z pomerančového džusu se rychle vstřebá do krve. To znamená náhlé zvýšení glukózy v krvi a následný prudký pokles, protože tělo uvolní inzulin,“ vysvětluje Parry-Jonesová. Ve výsledku se nám kvůli těmto změnám může hůř usínat nebo se můžeme v noci častěji budit.
„Nekvalitní spánek druhý den hladinu kortizolu spíš zvýší,“ dodává odbornice. Také Beth Edwardsová doporučuje nechat pití koktejlu raději na ráno a ideálně ho popíjet k jídlu. Díky tomu nebudou výkyvy cukru v krvi tak prudké a vyhneme se náhlému poklesu energie.
Další argument, proč rituál přesunou na ráno? Obsah perlivé vody. Opatrnost je podle specialistek na místě: „Perlivé nápoje můžou u některých lidí vést k nadýmání, refluxu nebo plynatosti, a to zase může zhoršovat kvalitu spánku,“ říká Amie Parry-Jonesová.
Funguje to, nebo ne?
„Je velmi nepravděpodobné, že by kortizolový koktejl dlouhodobě vedl k výraznému snížení stresu a hladiny kortizolu,“ myslí si Parry-Jonesová. Neobsahuje totiž zase tak velké množství živin – a navíc stres je komplexní téma, které souvisí s celkovým životním stylem. Pokud dlouhodobě nejíme zdravě, špatně spíme nebo se málo hýbeme, jeden drink to podle odbornic nevyřeší.
Co se týče účinků, mluví specialistky spíš o placebo efektu. Na druhou stranu podle nich jde o neškodný trend, který může na čas oživit náš jídelníček. Pokud to nepřeháníme s cukrem – zvlášť večer – kortizolový koktejl by nám neměl nijak ublížit. A pokud už například máme předepsané magnesium, může to být zábavný způsob, jak na něj nezapomínat.