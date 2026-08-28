Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zázračný hormon na hubnutí neexistuje. Kortizol vám břicho sám nenafoukne

Ivana Vaňkátová
  4:00
Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.

Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky. | foto: Profimedia.cz

Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.
Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.
Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.
Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.
5 fotografií
Máte pocit, že se stravujete střídmě, pravidelně se hýbete, a přesto se vám v oblasti pasu nenápadně usazuje tuk? Sociální sítě mají o viníkovi jasno: může za to takzvané kortizolové břicho. Podle virálních návodů stačí vypít speciální kortizolový koktejl, začít meditovat a pneumatika na břiše zmizí sama. Jenže lékařská fakta ukazují poněkud jinou realitu. Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.

Odborné metaanalýzy, kterých se účastnily desítky tisíc lidí, ukazují, že vztah mezi psychickým stresem, hormonální hladinou a tělesnou hmotností je výrazně složitější. Jak tedy stresový hormon kortizol v lidském těle skutečně funguje, kdy nám pomáhá a jakým mechanismem se podílí na ukládání břišního tuku?

Takzvané kortizolové břicho není oficiální lékařská diagnóza. Jde o populární pojem z internetu. Samotný psychický stres tuk na břiše neuloží – vytváří ale dokonalou biologickou a psychickou past, ve které nevědomky přijímáme více kalorií a horší se náš spánek.

Kortizol není nepřítel. Bez stresového hormonu bychom nepřežili

Kortizol je glukokortikoidní hormon vyplavovaný kůrou nadledvin pod velením osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny (HPA). V lidském těle plní důležité životní funkce: reguluje hladinu krevního cukru (glukózy), řídí krevní tlak, potlačuje záněty a pomáhá organismu mobilizovat energii ve chvíli zátěže.

Lidské tělo nepotřebuje kortizol vypnout nebo srazit na nulu. Jeho hladina přirozeně kolísá v rámci cirkadiánního rytmu – nejvyšší bývá ráno po probuzení, kdy nás doslova staví na nohy, a během dne postupně klesá až k večernímu minimu, které umožňuje usnutí.

Při akutním stresu, například když musíte prudce zabrzdit v autě nebo vás čeká těžký rozhovor, je krátkodobé zvýšení kortizolu zcela zdravou adaptivní reakcí. Problém nastává u dlouhodobé, chronické zátěže. Ani zde však neplatí zjednodušená rovnice chronický stres = trvale vysoký kortizol. Dlouhodobé vyčerpání může regulaci HPA osy rozhasit mnoha způsoby – od narušení denního rytmu vyplavování přes změny v citlivosti tkáňových receptorů až po utlumenou odpověď.

ilustrační snímek

Co říkají studie? Souvislost tu je, ale efekt je překvapivě malý

Pokud nahlédneme do vědeckých dat, zjistíme, že tvrzení o stresu jako o hlavním spouštěči obezity má své trhliny.

Rozsáhlá metaanalýza prospektivních studií, která sledovala tisíce lidí v průběhu času, zjistila mezi vnímaným stresem a následným růstem tělesného tuku statistickou souvislost o hodnotě r = 0,014. To je v řeči statistiky reálný, ale extrémně malý efekt. Jinými slovy: na populační úrovni je stres pouze jedním z mnoha střípků mozaiky, nikoliv dominantní příčinou nadváhy.

Co prozradily lidské vlasy?

Mnohem zajímavější výsledky přináší měření takzvaného vlasového kortizolu. Zatímco odběr krve či slin zachycuje jen okamžitou hladinu, vlněný či vlasový vzorek funguje jako paměťová páska, která ukazuje expozici glukokortikoidům za poslední měsíce.

Přehled klíčových studií o vlasovém kortizolu a obezitě
Studie / metaanalýzaRozsah datHlavní zjištěníVýznam pro praxi
van der Valk et al. (2022)146 kohort, 34 342 lidíVyšší vlasový kortizol konzistentně souvisel s vyšším BMI a větším obvodem pasu.Dlouhodobá expozice kortizolu se pojí s větší hmotností.
van der Valk et al. (2021)1 604 lidí (sledování 3 roky)Vyšší kortizol ve vlasech na začátku předpovídal vyšší roční nárůst BMI a pasu.Ukazuje na možný dlouhodobý vliv, byť plně nedokazuje přímou kauzalitu.
ELSA-BrasilBrazilská populaceLidé s nejvyšší hladinou kortizolu ve vlasech měli o 72 % vyšší šanci na obezitu.Potvrzuje vyšší výskyt obezity u lidí s vyšší expozicí stresovým hormonům.

Ani tyto studie ale nedávají odpověď na otázku, co bylo dříve – zda vyšší kortizol vede k ukládání tuku, nebo zda samotná tuková tkáň a změněný metabolismus při obezitě zpětně mění hladiny kortizolu v těle.

Pivní mozol. Mnoho Čechů je na břicho vypracované jídlem a pivem hrdých.

Jak stres doopravdy přidává kila? Přes hlad, sladké a nevyspání

Pokud kortizol sám o sobě nevytváří tuk z čistého vzduchu, jakým mechanismem tedy způsobuje přibírání? Klíč spočívá v tom, jak stres mění naše chování a lidský mozek.

  1. Konzumace ve stresu a chutě na vysokoenergetické jídlo: Metaanalýza 54 studií (Hill et al., 119 820 účastníků) potvrdila, že stres vede k mírnému zvýšení celkového příjmu potravy. Co je však podstatné: stres mírně zvyšuje konzumaci nezdravých, vysoce průmyslově zpracovaných potravin a naopak snižuje příjem zdravého jídla.
  2. Přímý vliv na mozková centra odměny: Náhodný experiment ukázal, že podání hydrokortizonu (který v těle simuluje stresovou hladinu) zvýšilo u probandů pocit hladu nalačno a pozměnilo průtok krve v mozkových oblastech, které řídí apetit a odměnu z jídla.
  3. Kritická role spánku: Chronický stres spolehlivě ničí spánkovou hygienu. Kontrolovaný experiment v časopise Journal of the American College of Cardiology ukázal, že když zdraví lidé zkrátili spánek na pouhé 4 hodiny denně po dobu 14 dnů, jejich kalorický příjem stoupl bez odpovídajícího zvýšení výdeje. Výsledek? Prokazatelný nárůst celkového břišního i vnitřního (viscerálního) tuku.
  4. Alkohol a kofein jako skrytý spouštěč: Lidé ve stresu často sahají po rychlých berličkách – kávě pro energii a alkoholu na večerní zklidnění. Kofein ve vyšších dávkách i večerní sklenka vína však prokazatelně zvyšují hladinu kortizolu a zásadně narušují hluboké fáze spánku. Stresovaný člověk tak roztočí bludný kruh, kdy si sám chemicky zhoršuje spánkovou regeneraci a podporuje ukládání tuku.

Funguje to i obráceně

Opačný výzkum v JAMA Internal Medicine ukázal, že u lidí s nadváhou vedlo pouhé prodloužení spánku o 1,2 hodiny za noc k automatickému snížení denního energetického příjmu o cca 270 kcal, aniž by museli držet drastické diety.

Budíte se ráno, jako byste nespali? Dost možná je to tím, že máte vysokou...

Podkožní versus viscerální tuk: Proč má břicho zvláštní postavení?

Při debatách o břišním tuku je nutné rozlišovat dva anatomické pojmy:

  • Podkožní tuk: Měkká vrstva, kterou nahmatáte prsty přímo pod kůží. Je méně metabolicky aktivní a představuje spíše estetický problém.
  • Viscerální tuk: Hluboko uložený tuk uvnitř břišní dutiny, který obaluje vnitřní orgány (játra, střeva, slinivku). Je vysoce metabolicky aktivní, produkuje zánětlivé látky a zásadně zvyšuje riziko metabolického syndromu, cukrovky 2. typu a srdečně-cévních onemocnění.

Tuková tkáň v oblasti břicha obsahuje vyšší hustotu receptorů pro glukokortikoidy a zároveň disponuje enzymem 11β-HSD1, který dokáže přeměňovat neaktivní kortizon na aktivní kortizol přímo uvnitř tkáně. Vysoká hladina stresových hormonů tak může distribuci tuku směrem do břišní dutiny mírně zvýhodňovat, ovšem opět platí, že bez kalorického nadbytku břišní tuk nevznikne.

Kdy jde o skutečnou nemoc… Cushingův syndrom

Pokud na internetu narazíte na strašení extrémním kortizolantismem, je dobré vědět, kde leží hranice mezi běžným stresem a závažnou diagnózou.

Skutečným, patologickým nadbytkem kortizolu v těle trpí pacienti s takzvaným Cushingovým syndromem. Jde o vzácné onemocnění (případně o vedlejší účinek užívání vysokých dávek kortikosteroidních léků), které se projevuje velmi specifickými klinickými příznaky:

  • Masivní centrální přibírání (břicho a trup) při zachování velmi tenkých končetin.
  • Měsíčkovitý, kulatý obličej a tukový hrb za krkem.
  • Nápadná svalová slabost, vysoký krevní tlak, tvorba širokých fialových strií na břiše a snadná tvorba modřin.

Společnost Endocrine Society výslovně nedoporučuje plošně testovat hladiny kortizolu u každého člověka, kterému se nedaří zhubnout v břiše. Domácí komerční sady ani náhodné krevní odběry neřeknou, zda přibíráte ze stresu. Diagnostika Cushingova syndromu patří výhradně do rukou endokrinologa a využívá specializované metody, jako je 24hodinový sběr moče či dexametazonový test.

Ilustrační snímek

Funguje snížení stresu na hubnutí?

Ačkoli sociální sítě slibují, že po meditaci a kortizolickém detoxu se břišní tuk rozplyne sám, odborné metaanalýzy věnující se technikám mindfulness ukazují skromnější výsledky. Zvládání stresu, jóga či meditace prokazatelně snižují psychickou tenzi a pomáhají omezit záchvatovité stresové přejídání. Samy o sobě ale k dramatickému poklesu kilogramů obvykle nevedou.

Pokud chcete zatočit s tukem v oblasti pasu, nehledejte zázračné doplňky na snížení kortizolu. Nejúčinnější vědecky podloženou strategií zůstává trojkombinace: kvalitní 7–8hodinový spánek, vyvážená strava s dostatkem bílkovin a vlákniny a pravidelný pohyb, který přirozeně zvyšuje citlivost na inzulin a odbourává viscerální tuk účinněji než jakékoliv zázračné pilulky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?

Kuřecí tažin...

Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy

v plavkáchornella

Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...

Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou

Dokonalé tělo slavné moderátorky.

Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...

Zázračný hormon na hubnutí neexistuje. Kortizol vám břicho sám nenafoukne

Stres sice k přibírání přispívat může, ale samotný kortizol není zázračný hormon, který by z čistého vzduchu vyráběl tukové buňky.

Máte pocit, že se stravujete střídmě, pravidelně se hýbete, a přesto se vám v oblasti pasu nenápadně usazuje tuk? Sociální sítě mají o viníkovi jasno: může za to takzvané kortizolové břicho. Podle...

28. srpna 2026

Správná masáž je slastí pro nohy. Vyzkoušejte klasickou nebo thajskou

Ilustrační snímek

Máte za sebou náročný den? Dopřejte si masáž chodidel, která vás uvolní, zrelaxuje a dodá vám novou energii. Poradíme, jaký typ masáže si vybrat.

28. srpna 2026

Jak se sprchovat, abychom se co nejlépe ochladili? Zkuste našich pět tipů

Ilustrační snímek

V horkých dnech by člověk nejraději stál pod sprchou od rána do večera, jenže ani voda není všelék. Jak se ochladit, osvěžit a přitom si nezničit pokožku?

28. srpna 2026

Vrbu, vzor i divokou dračici. Jaké kamarádky potřebujeme pro šťastný život

ilustrační snímek

Mít v životě pár spřízněných duší je výhoda. Každá z nich vám přináší něco jiného, ale dohromady tvoří oporu, kterou oceníte v každém věku. Podle vědců by každá žena měla mít těchto sedm typů...

28. srpna 2026

Máte pocit, že nejste ve svém těle? Mozek se vás možná snaží chránit

Ilustrační fotografie

Míváte pocit, že se na sebe díváte zvenčí, svět kolem je jako za sklem a vlastní tělo vám připadá cizí? Takové stavy bývají nepříjemné, ale většinou mají přirozené vysvětlení a dají se úspěšně...

28. srpna 2026

Jak covid a AI změnily náš sex? Porno, počet partnerů i nové erotické hračky

Premium
Ilustrační snímek

Covidová pandemie udělala hlubokou rýhu v našich životech i postelích. Stala se akcelerátorem mnoha změn a v řadě oblastí pohnula s každodenní realitou, vztahy nevyjímaje. Přidaly se i další vlivy,...

27. srpna 2026

Srpnový úplněk v Rybách doprovodí zatmění. Sledujte ho od 4:33 ráno

Srpnový úplněk nastane 28. srpna 2026 ve znamení Ryb. Doprovodí ho výrazné...

Srpnový úplněk doprovodí výrazné částečné zatmění Měsíce. Zjistěte, kdy přesně nastane, proč bude ve znamení Ryb, co podle astrologie přinese a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do...

27. srpna 2026  18:25

Žena zdokumentovala proměnu svých vlasů po chemoterapii

Abby Pimentelová se vyfotila vlevo v den, kdy šla na první chemoterapii. Vpravo...

Sedmadvacetiletá Abby Pimentelová z USA s agresivní rakovinou ve 3. stadiu zdokumentovala roční proměnu svých vlasů po ukončení chemoterapie. Zatímco dříve měla vlasy rovné jako hřebíky, dnes má...

27. srpna 2026

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

27. srpna 2026  8:40

Menopauza a alkohol. Sklenka na dobrou noc ruší spánek a přidává kila

Sklenka vína k večernímu odpočinku patří u mnoha žen k oblíbenému rituálu. V období menopauzy ale může tichý společník nečekaně rozházet spánek nebo podpořit návaly horka.

Dát si večer sklenku vína vypadá jako nejrychlejší cesta, jak vypnout po náročném dni a snadněji usnout. Jenže v období menopauzy se z příjemného zvyku může stát tichý záškodník. Místo poctivého...

27. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Vyladěno do puntíku. Nasypte si tečky do šatníku, zvednou vám náladu

Pusťte si letní radost do kuchyně, červenobílé nádobí rozzáří každý stůl. Cena...

Nadčasová klasika, která nikdy neomrzí a pravidelně se vrací na výsluní. Drobné tečky dokážou proměnit i tu nejobyčejnější věc v designový a osobitý kousek. Máte jich v šatníku dostatek?

27. srpna 2026

Alergii na penicilin má málokdo. Zbytečně tím přicházíme o šetrné léky, říká lékař

Premium
Igor Karen

Nadměrné užívání antibiotik, jejich nesprávné dávkování a nekritické předepisování širokospektrých preparátů významně přispívají k rostoucí odolnosti bakterií vůči léčbě. „Na klasický penicilin,...

27. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.