Odborné metaanalýzy, kterých se účastnily desítky tisíc lidí, ukazují, že vztah mezi psychickým stresem, hormonální hladinou a tělesnou hmotností je výrazně složitější. Jak tedy stresový hormon kortizol v lidském těle skutečně funguje, kdy nám pomáhá a jakým mechanismem se podílí na ukládání břišního tuku?
Takzvané kortizolové břicho není oficiální lékařská diagnóza. Jde o populární pojem z internetu. Samotný psychický stres tuk na břiše neuloží – vytváří ale dokonalou biologickou a psychickou past, ve které nevědomky přijímáme více kalorií a horší se náš spánek.
Kortizol není nepřítel. Bez stresového hormonu bychom nepřežili
Kortizol je glukokortikoidní hormon vyplavovaný kůrou nadledvin pod velením osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny (HPA). V lidském těle plní důležité životní funkce: reguluje hladinu krevního cukru (glukózy), řídí krevní tlak, potlačuje záněty a pomáhá organismu mobilizovat energii ve chvíli zátěže.
Lidské tělo nepotřebuje kortizol vypnout nebo srazit na nulu. Jeho hladina přirozeně kolísá v rámci cirkadiánního rytmu – nejvyšší bývá ráno po probuzení, kdy nás doslova staví na nohy, a během dne postupně klesá až k večernímu minimu, které umožňuje usnutí.
Při akutním stresu, například když musíte prudce zabrzdit v autě nebo vás čeká těžký rozhovor, je krátkodobé zvýšení kortizolu zcela zdravou adaptivní reakcí. Problém nastává u dlouhodobé, chronické zátěže. Ani zde však neplatí zjednodušená rovnice chronický stres = trvale vysoký kortizol. Dlouhodobé vyčerpání může regulaci HPA osy rozhasit mnoha způsoby – od narušení denního rytmu vyplavování přes změny v citlivosti tkáňových receptorů až po utlumenou odpověď.
Co říkají studie? Souvislost tu je, ale efekt je překvapivě malý
Pokud nahlédneme do vědeckých dat, zjistíme, že tvrzení o stresu jako o hlavním spouštěči obezity má své trhliny.
Rozsáhlá metaanalýza prospektivních studií, která sledovala tisíce lidí v průběhu času, zjistila mezi vnímaným stresem a následným růstem tělesného tuku statistickou souvislost o hodnotě r = 0,014. To je v řeči statistiky reálný, ale extrémně malý efekt. Jinými slovy: na populační úrovni je stres pouze jedním z mnoha střípků mozaiky, nikoliv dominantní příčinou nadváhy.
Co prozradily lidské vlasy?
Mnohem zajímavější výsledky přináší měření takzvaného vlasového kortizolu. Zatímco odběr krve či slin zachycuje jen okamžitou hladinu, vlněný či vlasový vzorek funguje jako paměťová páska, která ukazuje expozici glukokortikoidům za poslední měsíce.
|Studie / metaanalýza
|Rozsah dat
|Hlavní zjištění
|Význam pro praxi
|van der Valk et al. (2022)
|146 kohort, 34 342 lidí
|Vyšší vlasový kortizol konzistentně souvisel s vyšším BMI a větším obvodem pasu.
|Dlouhodobá expozice kortizolu se pojí s větší hmotností.
|van der Valk et al. (2021)
|1 604 lidí (sledování 3 roky)
|Vyšší kortizol ve vlasech na začátku předpovídal vyšší roční nárůst BMI a pasu.
|Ukazuje na možný dlouhodobý vliv, byť plně nedokazuje přímou kauzalitu.
|ELSA-Brasil
|Brazilská populace
|Lidé s nejvyšší hladinou kortizolu ve vlasech měli o 72 % vyšší šanci na obezitu.
|Potvrzuje vyšší výskyt obezity u lidí s vyšší expozicí stresovým hormonům.
Ani tyto studie ale nedávají odpověď na otázku, co bylo dříve – zda vyšší kortizol vede k ukládání tuku, nebo zda samotná tuková tkáň a změněný metabolismus při obezitě zpětně mění hladiny kortizolu v těle.
Jak stres doopravdy přidává kila? Přes hlad, sladké a nevyspání
Pokud kortizol sám o sobě nevytváří tuk z čistého vzduchu, jakým mechanismem tedy způsobuje přibírání? Klíč spočívá v tom, jak stres mění naše chování a lidský mozek.
- Konzumace ve stresu a chutě na vysokoenergetické jídlo: Metaanalýza 54 studií (Hill et al., 119 820 účastníků) potvrdila, že stres vede k mírnému zvýšení celkového příjmu potravy. Co je však podstatné: stres mírně zvyšuje konzumaci nezdravých, vysoce průmyslově zpracovaných potravin a naopak snižuje příjem zdravého jídla.
- Přímý vliv na mozková centra odměny: Náhodný experiment ukázal, že podání hydrokortizonu (který v těle simuluje stresovou hladinu) zvýšilo u probandů pocit hladu nalačno a pozměnilo průtok krve v mozkových oblastech, které řídí apetit a odměnu z jídla.
- Kritická role spánku: Chronický stres spolehlivě ničí spánkovou hygienu. Kontrolovaný experiment v časopise Journal of the American College of Cardiology ukázal, že když zdraví lidé zkrátili spánek na pouhé 4 hodiny denně po dobu 14 dnů, jejich kalorický příjem stoupl bez odpovídajícího zvýšení výdeje. Výsledek? Prokazatelný nárůst celkového břišního i vnitřního (viscerálního) tuku.
- Alkohol a kofein jako skrytý spouštěč: Lidé ve stresu často sahají po rychlých berličkách – kávě pro energii a alkoholu na večerní zklidnění. Kofein ve vyšších dávkách i večerní sklenka vína však prokazatelně zvyšují hladinu kortizolu a zásadně narušují hluboké fáze spánku. Stresovaný člověk tak roztočí bludný kruh, kdy si sám chemicky zhoršuje spánkovou regeneraci a podporuje ukládání tuku.
Funguje to i obráceně
Opačný výzkum v JAMA Internal Medicine ukázal, že u lidí s nadváhou vedlo pouhé prodloužení spánku o 1,2 hodiny za noc k automatickému snížení denního energetického příjmu o cca 270 kcal, aniž by museli držet drastické diety.
Podkožní versus viscerální tuk: Proč má břicho zvláštní postavení?
Při debatách o břišním tuku je nutné rozlišovat dva anatomické pojmy:
- Podkožní tuk: Měkká vrstva, kterou nahmatáte prsty přímo pod kůží. Je méně metabolicky aktivní a představuje spíše estetický problém.
- Viscerální tuk: Hluboko uložený tuk uvnitř břišní dutiny, který obaluje vnitřní orgány (játra, střeva, slinivku). Je vysoce metabolicky aktivní, produkuje zánětlivé látky a zásadně zvyšuje riziko metabolického syndromu, cukrovky 2. typu a srdečně-cévních onemocnění.
Tuková tkáň v oblasti břicha obsahuje vyšší hustotu receptorů pro glukokortikoidy a zároveň disponuje enzymem 11β-HSD1, který dokáže přeměňovat neaktivní kortizon na aktivní kortizol přímo uvnitř tkáně. Vysoká hladina stresových hormonů tak může distribuci tuku směrem do břišní dutiny mírně zvýhodňovat, ovšem opět platí, že bez kalorického nadbytku břišní tuk nevznikne.
Kdy jde o skutečnou nemoc… Cushingův syndrom
Pokud na internetu narazíte na strašení extrémním kortizolantismem, je dobré vědět, kde leží hranice mezi běžným stresem a závažnou diagnózou.
Skutečným, patologickým nadbytkem kortizolu v těle trpí pacienti s takzvaným Cushingovým syndromem. Jde o vzácné onemocnění (případně o vedlejší účinek užívání vysokých dávek kortikosteroidních léků), které se projevuje velmi specifickými klinickými příznaky:
- Masivní centrální přibírání (břicho a trup) při zachování velmi tenkých končetin.
- Měsíčkovitý, kulatý obličej a tukový hrb za krkem.
- Nápadná svalová slabost, vysoký krevní tlak, tvorba širokých fialových strií na břiše a snadná tvorba modřin.
Společnost Endocrine Society výslovně nedoporučuje plošně testovat hladiny kortizolu u každého člověka, kterému se nedaří zhubnout v břiše. Domácí komerční sady ani náhodné krevní odběry neřeknou, zda přibíráte ze stresu. Diagnostika Cushingova syndromu patří výhradně do rukou endokrinologa a využívá specializované metody, jako je 24hodinový sběr moče či dexametazonový test.
Funguje snížení stresu na hubnutí?
Ačkoli sociální sítě slibují, že po meditaci a kortizolickém detoxu se břišní tuk rozplyne sám, odborné metaanalýzy věnující se technikám mindfulness ukazují skromnější výsledky. Zvládání stresu, jóga či meditace prokazatelně snižují psychickou tenzi a pomáhají omezit záchvatovité stresové přejídání. Samy o sobě ale k dramatickému poklesu kilogramů obvykle nevedou.
Pokud chcete zatočit s tukem v oblasti pasu, nehledejte zázračné doplňky na snížení kortizolu. Nejúčinnější vědecky podloženou strategií zůstává trojkombinace: kvalitní 7–8hodinový spánek, vyvážená strava s dostatkem bílkovin a vlákniny a pravidelný pohyb, který přirozeně zvyšuje citlivost na inzulin a odbourává viscerální tuk účinněji než jakékoliv zázračné pilulky.