Koronavirová poradna. Psychologové nabízejí pomoc online

10:00 , aktualizováno 10:00

Obavy z nákazy, budoucnosti, ponorková nemoc doma, nervy na pochodu, stres. To vše je v nestandardní situaci v době koronavirové pandemie normální. Můžeme vám pomoct. Napište do poradny, co vás trápí, tým psychologů je připraven vám co nejrychleji odpovědět.