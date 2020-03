Co chcete vědět o koronavirové pandemii? Zeptejte se online epidemiologa

15:18 , aktualizováno 15:18

Co nás v souvislosti s kononavirovou pandemií ještě čeká? Jak dlouho ještě potrvá nouzový stav? Na co se můžeme připravit a co naopak ovlivnit nemůžeme? Ptejte se online v pátek od 10.30 hodin epidemiologa a člena krizového štábu Rastislava Maďara.