Tahle pandemie se může po nějaké době opakovat, varuje imunoložka Říhová

Vývoj okolo koronaviru SARS-CoV-2, jenž způsobuje nemoc COVID-19, má u nás už několik týdnů vážný průběh, který si ještě před dvěma měsíci nikdo nedokázal představit. I když řada jiných evropských zemí v čele s Itálií nebo Španělskem je na tom mnohem hůř. Kdy vás poprvé napadlo, že ta situace může být velmi vážná?

Poměrně brzy. Už začátkem ledna jsem zaregistrovala, že v Číně mají nový typ koronaviru. Zrovna jsem tady měla návštěvu, profesora z Ameriky, který mi řekl: „Prosím tě, to bude humbuk!“ Obrátila jsem se na další paní doktorku, která je také kapacitou ve svém oboru, a reakce byla velmi podobná. Měla jsem pocit, že to všichni považují za lehčí druh chřipky. Ale po dalších 14 dnech bylo jasné, že je situace úplně jiná a že je to třeba brát vážně.