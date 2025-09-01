Kompresní punčochy? Tajná zbraň pro lehké nohy každý den

Znáte ten pocit? Dlouhé hodiny v autě, v letadle nebo za stolem v kanceláři. Anebo naopak nekonečně dlouhé stání. To všechno jsou situace, kdy naše nohy začnou volat o pomoc – hlásí se otoky, únava a tíha v nohách. U žen se častěji objevují taky problémy s cévami, jako jsou křečové žíly. Kompresní punčochy proto nejsou jen pomůckou při zdravotních potížích, ale stále častěji i účinným nástrojem pro snížení rizika i praktickým doplňkem každodenní péče.
„Při delším sezení nebo stání může dojít ke zpomalení krevního oběhu, což se projevuje únavou, otoky a pocitem těžkých nohou. Správně zvolené kompresní punčochy podpoří cirkulaci a tyto nepříjemné příznaky zmírní,“ vysvětluje Silvie Dittertová ze společnosti Essity, výrobce kompresních punčoch značky JOBST. Správná komprese navíc může snižovat riziko vzniku žilní trombózy, zejména při dlouhém cestování, kdy je pohyb nohou omezený. Právě během cest se tak mohou kompresní punčochy stát nenahraditelným společníkem.
Lehkost a styl v jednom balení
Kompresní punčochy dnes představují nenápadnou oporu pro vaše nohy, která jim pomáhá, aniž byste museli čekat na potíže. Moderní modely jako JOBST Ultrasheer 13 jsou navrženy tak, aby nabízely vysokou účinnost a zároveň byly tenké, lehké a působily decentně, takže nikdo nepozná, že je máte na sobě. Vybírat můžete z lýtkových nebo stehenních variant, a to v klasické černé či tělové barvě. Jemný třpytivý efekt dodá nohám elegantní vzhled a díky pohodlnému a modernímu designu je snadno začleníte do každodenního outfitu.
Podpora pro každý krok
Kompresní punčochy nejsou jen pro ty, kdo už potíže s nohama mají. Aktivní ženy, sportovkyně i ty, které chtějí ulevit nohám po fyzické zátěži, je často zařazují do svého běžného dne. Punčochy přinášejí pocit lehkosti a stávají se spolehlivým pomocníkem na každém kroku aktivního života.
Jak si vybrat ty správné?
Velmi důležité je vybrat si správnou velikost, která zaručí maximální účinnost a pohodlí. Kompresní punčochy se vyrábějí v různých kompresních třídách – od lehkých pro prevenci a občasný pocit těžkých nohou až po silnější pro výraznější obtíže, případně pooperační péči.
Pokud si nejste jistá, která velikost je pro vás ta pravá, pomůže vám jednoduchá online kalkulačka. Přesné změření obvodu kotníku, lýtka, stehna a délky nohy je základem správné volby. Punčochy nesmějí být příliš volné (aby správně podporovaly krevní oběh), ale ani příliš těsné (to by zase mohlo způsobit nepohodlí). Při správném výběru se tak kompresní punčochy stanou nenápadným, ale účinným doplňkem.
Péče o nohy patří k důležitým aspektům celkové pohody a kompresní punčochy mohou být diskrétní součástí tohoto přístupu. Zajišťují podporu v situacích od běžného pracovního dne až po dlouhé cestování a pomáhají udržet nohy v kondici, bez únavy i otoků.
Kompresní punčochy JOBST jsou zdravotnický prostředek určený k podpoře žilního návratu a zmírnění pocitu těžkých a unavených nohou. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití nebo informace uvedené na obalu. O výběru a správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.