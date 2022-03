Žena toužila po dokonalém obličeji, po zákroku jí zůstala díra pod okem

Gina se živí jako neuroložka. V prostředí lékařství je jako doma, zákroku se tak nebála a věřila, že vše dobře dopadne. Vidina mladistvější tváře pro ni byla vším. „Dosáhla jsem čtyřicítky a měla pocit, že je na čase se sebou něco udělat. Toužila jsem vypadat o pár let mladší,“ svěřila se žena.

Nevybírala žádnou speciální kliniku. Vybrala si tu, kde pracovala, a zákrok provedl její kolega. Bohužel však do tváří nechtěně aplikoval silikon, který tam neměl co dělat. Když začala mít bolesti, tušila, že je zle. Teprve tehdy zjistila, že má ve tvářích něco, co tam být nemá.

„Měla jsem pod okem obrovský zánět. Podstoupila jsem pět dalších operací, během kterých se lékaři snažili problém vyřešit. Místo toho mi ovšem ve tváři zůstala obrovská díra,“ zavzpomínala na zákroky žena v pořadu Botched.

Aby se zbavila díry ve tváři, navštívila lékařka kliniku v Los Angeles a svěřila se do rukou chirurgů, kteří napravují zpackané plastické operace.

„Chci konečně začít žít život jako před zákrokem. Kvůli bolesti nemohu spát, je mi zle, po psychické stránce se cítím strašně. Už tak nemohu žít. Kvůli tomu všemu mi začaly hodně padat i vlasy,“ pokračovala.

Na klinice se konečně dočkala nápravy. Jizvy na obličeji zůstaly, ale zbavila se velké prohlubně, která byla na první pohled patrná. Ustoupily i bolesti. „Už jsem moc nevěřila tomu, že bych někdy mohla zase vypadat normálně. Ulevilo se mi. Neměla jsem na žádný zákrok v minulosti chodit,“ dodala.