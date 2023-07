Když si zapálíte cigaretu, můžete být pro komára neviditelní, říká bioložka

Jsou komáři v přírodě něčím užiteční?

Na zeměkouli byli samozřejmě mnohem dřív než my, žijí tady více než 100 milionů let a pravděpodobně předci současných komárů sáli už na dinosaurech, takže jsou dost zásadním způsobem zapojeni do ekosystému po celém světě. Je tedy otázka, co by se stalo, kdybychom se snažili těch sto druhů, které nám znepříjemňují život, nějakým způsobem zlikvidovat. Komáři totiž v přírodě fungují jako opylovači. Jejich většinová potrava je nektar a šťávy rostlin a plodů, protože cukr je pro dospělce významným zdrojem energie. Larvy se zase ve vodě živí různými rozpadlými zbytky a bakteriemi, takže fungují jako uklízeči, ale také jako potrava pro některé druhy ptáků, ryb a obojživelníků.

V ekosystému je vše propojeno, takže likvidací komárů, kteří nám sají krev, bychom odstranili část stravy těchto živočichů a také opylovače. Nevím ovšem o žádné rostlině, která by byla opylována výhradně komáry. Možná by byli nahrazeni jinými opylovači. Zřejmě by tedy eliminace pár druhů komárů nezpůsobila vyloženě nějakou ekologickou katastrofu. Jejich vymýcení by pravděpodobně nejvíce ovlivnilo nás lidi, a to ve smyslu pozitivním, protože by nedocházelo k přenosu chorob.Takže by se nám zkvalitnil život. Je tedy otázka, jak a zda bychom tento bonus využili ku prospěchu přírody, protože největší ekologickou katastrofou pro přírodu je právě člověk.