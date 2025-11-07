Kolik kroků kdo nachodí? Vedou muži, děti a ti, kdo si je počítají

Autor:
Počítáte si kroky a zajímá vás, jak si vedete v porovnání s ostatními? Průměr se liší podle věku, pohlaví i profese. A roli hraje dokonce i samotné počítání. Podle odborníků přitom může už několik tisíc kroků denně navíc přispět k prevenci vážných nemocí.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lidé, kteří si počítají kroky, udělají denně až o 2 500 kroků víc než ostatní. Pravidelná chůze přitom není jen nenáročným pohybem, ale i účinnou prevencí řady onemocnění. Pomáhá snižovat krevní tlak, riziko infarktu či diabetu a podle odborníků prospívá i psychické pohodě.

Děti chodí nejvíc, s věkem počet klesá

Podle srovnání magazínu Healthline nachodí děti a dospívající v průměru deset až šestnáct tisíc kroků denně, zatímco u dospělých už se průměr pohybuje pod deseti tisíci. A není to zdaleka jen otázka pozdějšího věku. Počet kroků začíná výrazně klesat kolem 18 let – tedy ve chvíli, kdy většině lidí končí školní léta a přibývá času stráveného sezením.

Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?

Platí také, že muži toho nachodí víc než ženy – a to od dětství až do dospělosti. Studie ze Spojených států například porovnávala data, ze kterých vyplynulo, že chlapci do 18 let ujdou průměrně 12 000 až 16 000 kroků za den, zatímco dívky 10 000 až 12 000. U dospělých Američanů se pak průměr pohybuje kolem 5 340 kroků denně, ženy zvládnou přibližně 4 912 kroků.

Záleží na profesi – výrazně

Asi nikoho nepřekvapí, že různá povolání mají co do počtu kroků rozdílné hodnoty. Ale jak velké jsou mezi nimi ve skutečnosti rozdíly? Australská výzkumnice Jenny Craig sledovala deset pracovníků v různých profesích – zdaleka nejvíc nachodil číšník, který udělal v průměru 22 778 kroků denně.

Druhé místo obsadila zdravotní sestra s 16 390 kroky denně a hned za ní se umístil zaměstnanec obchodu s průměrem 14 660 kroků. Učitelé, řemeslníci či rodiče na rodičovské se podle jejích zjištění pohybují v prostřední části žebříčku. Na posledním místě skončil pracovník v call centru s 6 618 kroky za den.

Jiný kraj, jiný mrav. I v chození

Rozdíly se objevují i mezi zeměmi. Celosvětová studie z roku 2017 sledovala přes 700 tisíc lidí ze 111 států po dobu téměř sta dní. Ukázalo se, že největší „chodci“ žijí v Hongkongu, kde lidé nachodí průměrně 6 800 kroků denně. Na druhé příčce se umístila Čína s 6 189 kroky.

Češi zvládnou přibližně 5 508 kroků, což odpovídá asi čtyřem kilometrům denně. Překonali tak Němce s 5 204 kroky nebo Francouze s 5 141 kroky denně. Ve Spojených státech dělal průměr 4 297 kroků. Na konci žebříčku skončily Malajsie a Indonésie, kde lidé nachodí okolo 3 500 kroků za den.

Kolik bychom měli nachodit?

Podle doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by měli dospělí včetně seniorů za týden absolvovat minimálně 150 minut aerobní aktivity. Tou může být například právě svižná chůze. Odpovídá to zhruba dvěma tisícům kroků za den, pro větší zdravotní benefity včak CDC doporučuje alespoň dvakrát tolik.

Japonská chůze je hit sociálních sítí. Zlepšuje kondici v každém věku

Je však potřeba počítat s tím, že se tato čísla týkají jen chůze v rychlejším tempu – poznáte ho podle toho, že se mírně zadýcháte. „Popocházení“ během dne, například doma nebo v kanceláři, není zdaleka tak efektivní.

Oblíbené cíle jako osm nebo deset tisíc kroků denně tak zůstávají, rozumným standardem, pokud alespoň část z nich ujdete svižně.

Hlídáte si kolik kroků ujdete?

celkem hlasů: 0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Sexy hasičky z Nového Zélandu jsou populární.

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj...

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy

Ilustrační snímek

Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?

7. listopadu 2025

Semiš je elegantní a sluší všem. Vyzkoušejte ho letos na podzim

Sukně nemusí být za každou cenu jen známkou noblesy. Nedbalé elegance docílíte,...

Na omak příjemný, na pohled elegantní – takový je semiš, který právě září na módním nebi. K dostání je v nejrůznějších podobách i barvách. Jedno ovšem všechny tyto kousky spojuje – lichotí každé...

7. listopadu 2025

Vražda, kletba i kontroverzní aukce. Příběhy slavných diamantových šperků

Mnohé šperky mají temnou minulost. Říká se, že diamant Černý Orlov je prokletý...

Diamanty nás svou krásou a odolností fascinují už po dlouhá staletí. Kdekdo po nich touží a obdivuje je. Vzpomeňme na Marilyn Monroe, která zpívala, že „diamanty jsou nejlepší přátelé”. Svým...

7. listopadu 2025

Kolik kroků kdo nachodí? Vedou muži, děti a ti, kdo si je počítají

ilustrační snímek

Počítáte si kroky a zajímá vás, jak si vedete v porovnání s ostatními? Průměr se liší podle věku, pohlaví i profese. A roli hraje dokonce i samotné počítání. Podle odborníků přitom může už několik...

7. listopadu 2025

Porodní asistentka: Ženy se často nepřipraví a k porodu se jen odevzdají

Hostem podcastu NA KAFI byla porodní asistentka Bibiana Drápalová Pališková.

Porod je jedním z nejintenzivnějších a nejkrásnějších zážitků v životě žen. Ale také zážitek, kterého často nastávající rodiče bojí. Jak se změnily služby v porodnictví? A jak přístup rodičů k...

7. listopadu 2025

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami
Recept

Střední

60 min

Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.

Ananas, müsli ani hladovka vás nespasí. Nejčastější omyly, které brzdí vaše hubnutí

Premium
Češi překračují doporučené denní normy cukrů i tuků (a také soli), navíc mají...

Strava ovlivňuje nejen naši tělesnou hmotnost či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Až dvě třetiny všech nemocí mají ostatně částečně původ právě v nevhodné stravě. A hlavně v obezitě. Zhubnout...

6. listopadu 2025

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

6. listopadu 2025  8:25

Autismus jako módní styl. Muži fetišizují ženy s poruchou autistického spektra

Zkušenosti se seznamováním

Svět online seznamování je přeplněný klišé. Profily jsou plné nudných, ale vesměs neškodných frází. V poslední době se ale objevil nový trend, který budí rozpaky. Na seznamkách přibývá mužů...

6. listopadu 2025

Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace

Svět vůní silně působí na lidské libido.

Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...

6. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka face jógy a zakladatelka Face & Eyes Yoga...

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.