Lidé, kteří si počítají kroky, udělají denně až o 2 500 kroků víc než ostatní. Pravidelná chůze přitom není jen nenáročným pohybem, ale i účinnou prevencí řady onemocnění. Pomáhá snižovat krevní tlak, riziko infarktu či diabetu a podle odborníků prospívá i psychické pohodě.
Děti chodí nejvíc, s věkem počet klesá
Podle srovnání magazínu Healthline nachodí děti a dospívající v průměru deset až šestnáct tisíc kroků denně, zatímco u dospělých už se průměr pohybuje pod deseti tisíci. A není to zdaleka jen otázka pozdějšího věku. Počet kroků začíná výrazně klesat kolem 18 let – tedy ve chvíli, kdy většině lidí končí školní léta a přibývá času stráveného sezením.
Platí také, že muži toho nachodí víc než ženy – a to od dětství až do dospělosti. Studie ze Spojených států například porovnávala data, ze kterých vyplynulo, že chlapci do 18 let ujdou průměrně 12 000 až 16 000 kroků za den, zatímco dívky 10 000 až 12 000. U dospělých Američanů se pak průměr pohybuje kolem 5 340 kroků denně, ženy zvládnou přibližně 4 912 kroků.
Záleží na profesi – výrazně
Asi nikoho nepřekvapí, že různá povolání mají co do počtu kroků rozdílné hodnoty. Ale jak velké jsou mezi nimi ve skutečnosti rozdíly? Australská výzkumnice Jenny Craig sledovala deset pracovníků v různých profesích – zdaleka nejvíc nachodil číšník, který udělal v průměru 22 778 kroků denně.
Druhé místo obsadila zdravotní sestra s 16 390 kroky denně a hned za ní se umístil zaměstnanec obchodu s průměrem 14 660 kroků. Učitelé, řemeslníci či rodiče na rodičovské se podle jejích zjištění pohybují v prostřední části žebříčku. Na posledním místě skončil pracovník v call centru s 6 618 kroky za den.
Jiný kraj, jiný mrav. I v chození
Rozdíly se objevují i mezi zeměmi. Celosvětová studie z roku 2017 sledovala přes 700 tisíc lidí ze 111 států po dobu téměř sta dní. Ukázalo se, že největší „chodci“ žijí v Hongkongu, kde lidé nachodí průměrně 6 800 kroků denně. Na druhé příčce se umístila Čína s 6 189 kroky.
Češi zvládnou přibližně 5 508 kroků, což odpovídá asi čtyřem kilometrům denně. Překonali tak Němce s 5 204 kroky nebo Francouze s 5 141 kroky denně. Ve Spojených státech dělal průměr 4 297 kroků. Na konci žebříčku skončily Malajsie a Indonésie, kde lidé nachodí okolo 3 500 kroků za den.
Kolik bychom měli nachodit?
Podle doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by měli dospělí včetně seniorů za týden absolvovat minimálně 150 minut aerobní aktivity. Tou může být například právě svižná chůze. Odpovídá to zhruba dvěma tisícům kroků za den, pro větší zdravotní benefity včak CDC doporučuje alespoň dvakrát tolik.
Je však potřeba počítat s tím, že se tato čísla týkají jen chůze v rychlejším tempu – poznáte ho podle toho, že se mírně zadýcháte. „Popocházení“ během dne, například doma nebo v kanceláři, není zdaleka tak efektivní.
Oblíbené cíle jako osm nebo deset tisíc kroků denně tak zůstávají, rozumným standardem, pokud alespoň část z nich ujdete svižně.