Kojení chrání děti před znečištěním ovzduší, ukazuje výzkum z Karviné

Kde se vzala ta idea, že budete zkoumat vliv kojení na kognitivní funkce dětí v souvislosti se stavem ovzduší?

Ta původní myšlenka byla zcela jiná. Existují výzkumy prováděné u populace Afroameričanů ze Spojených států, které dokazují, že když jste exponováni znečištění ovzduší, tedy polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU), karcinogenu benzo(a)pyrenu (B(a)P), ovlivňuje to kognitivní funkce u dětí. Nicméně koncentrace B(a)P v New Yorku, kde výzkum probíhal, jsou kolem jednoho nanogramu na m3, což je zhruba na úrovni Prahy. V Karviné, kde jsme studii prováděli my, jsou asi kolem 5 nanogramů. Proto nám přišlo vhodné to analyzovat v našich podmínkách. Jenže jsme nic takového neprokázali. Zjistili jsme ale, že newyorské výsledky mají spíše sociální důvody a že metabolismus polycyklických a aromatických uhlovodíků se liší podle etnika, u Afroameričanů se aromatické uhlovodíky více ukládají v tuku, a proto může být u Afroameričanů jejich expozice významnější.

Jak jste postupovali dále?

Analyzovali jsme, jaký je vliv znečištění jemnými prachovými částicemi PM2.5, což jsou částice menší než 2,5 mikronu. A prokázali jsme, že ty vliv na kognitivní funkce mají. S těmito výsledky jsme vzali v potaz práci profesora Jedrychowského z Krakova, který prokazoval, jak je pro budoucí zdraví dětí výhodné kojení, které ale musí trvat minimálně po dobu šesti měsíců. My jsme se rozhodli analyzovat, jakou roli hraje délka kojení v prostředí s různou úrovní znečištění ovzduší. Vybrali jsme si proto České Budějovice a Karvinou. Při analýze výsledků jsme brali v potaz i takové faktory, jako je vzdělání matek. Matky, které měly vyšší vzdělání, obvykle plně kojily déle. Nicméně v Českých Budějovicích stačilo k příznivému působení plné kojení po dobu tří měsíců, v Karviné, kde je znečištění vysoké, bylo potřeba minimálně šest měsíců.

Jak staré děti byly předmětem vašeho zkoumání?

Šlo o děti ve věku pěti let, ale rádi bychom je v budoucnu vyšetřili i v devíti až deseti letech, abychom viděli, jak se vyvíjejí dále. Výsledky studie naznačují, že na vývoj těch pětiletých může mít kojení v tom nejranějším dětství výrazný vliv.

O jak velké rozdíly mezi kojenými a nekojenými dětmi šlo?

V Karviné byl mezi dětmi plně kojenými méně a více než 6 měsíců rozdíl o 2,5 bodu, respektive o 10 bodů u Benderova testu.

Co si pod těmi testy mohu představit?

Jeden z testů je zaměřen na orientační screening obecné inteligence, schopnost usuzovat na tvary, vztahy mezi nimi a použití logiky. Což je takový druh inteligence, který se formuje v ranému věku a není už tolik ovlivnitelný výchovou a vzděláváním. Používají se pro to barevné obrázkové matice, ve kterých chybí jeden dílek a úkolem dítěte je přijít na to, který ze šesti nabízených tam patří. Testuje se pochopení komplexnosti vzorů, schopnost ukládat a vybavovat si informace. Jde o takovou variantu na logické řady, které znáte z testů inteligence pro dospělé. Druhý test, který jsme používali, spočíval v předkládání kartiček s geometrickými obrazci. Úkolem dětí bylo překreslit je na papír a díky tomu jsme mapovali, jak jsou na tom v oblasti vizuální percepce (zrakového vnímání) a grafomotoriky (kreslení podle vnímané situace).

MUDr. Radim Šrám, DrSc. Narozen v roce 1939

Molekulární epidemiolog a genetik

Působí v oddělení Genetické toxikologie a epigenetiky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky

Autor více než 300 článků v recenzovaných odborných časopisech, patří mezi 2 % celosvětově nejcitovanějších vědců (dle Stanfordského přehledu) kde jste to zjistila?

Nositel ocenění Česká hlava z roku 2008, Ceny ministra životního prostředí (2008), čestné oborové medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách (2013), čestná medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis (AV ČR 2019), stříbrná medaile hl. m. Prahy (2020).

Člen redakčních rad řady odborných časopisů, několika národních poradních orgánů, pedagog

Když si toto přečte matka, které se kojit nedaří, má se hroutit?

Jistěže nikoliv. Důležité je, abyste z hlediska péče o dítě byla v dobrém psychickém stavu. Pokud se vám něco nedaří, pak je potřeba to přijmout. Je také potřeba říci, že umělá výživa se v průběhu času velmi zkvalitnila. Pokud je to však jen na vašem rozhodnutí a nechce se vám kojit třeba proto, že to není pohodlné nebo máte obavy o vzhled, pak si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, co je pro dítě vhodnější. A kojení je pro dítě určitě vhodnější.

Neznamená to tedy, že pokud kojit nemůžu, je moje dítě předurčeno k tomu selhat v životě?

Ne. To přece záleží na celé řadě věcí, mj. na tom, jak to dítě vychováváte, na podnětnosti prostředí, v jakém vyrůstá, na míře sociální inteligence dítěte, na jeho schopnosti navazovat a udržovat kvalitní mezilidské vztahy, jeho sebevědomí a sebeúctě anebo třeba na síle vůle či psychické odolnosti, což jsou všechno dovednosti, které lze trénovat a na úspěšnost a spokojenost v životě mohou mít ještě zásadnější vliv. Stojí-li otázka ale tak, jestli chci anebo nechci kojit, dával bych přednost tomu, abyste chtěla.

Proč si myslíte, že u nás v padesátých letech profesor Švejcar razil názor, že nejvýhodnější je umělá výživa? Šlo tehdy o omyl anebo politickou objednávku?

Já si myslím, že to bylo dané politickou situací, kdy bylo potřeba, aby se matky vracely co nejdříve do práce. Možná to i myslel dobře. Nicméně v šedesátých letech tento názor zcela přehodnotil i on. Dnes máme v České republice jednu z nejdelších mateřských dovolených na světě, na rozdíl třeba od Spojených států. Péče o matky je u nás z tohoto hlediska vzorová, stejně jako o novorozence. Ta je u nás jedna z nejlepších na světě už odedávna. Zejména na Pediatrické fakultě v Praze v Motole se o to velmi zasloužili. Výsledkem je třeba nízká novorozenecká úmrtnost a špičková neonatologická péče, kdy umíme zachraňovat i děti, které mají porodní váhu i 600 gramů. A nejen, že je umíme zachránit, ale na jejich kognitivních funkcích ve věku 10 či 12 let pak nevidíte žádný deficit.

Co vás vlastně přivedlo k zájmu o zdraví kojenců?

Já se již více než třicet let věnuji vlivu znečištěného ovzduší na novorozence. Přivedlo mě k tomu několik věcí. Už před padesáti lety jsme analyzovali, jak je to s vrozenými vývojovými vadami a srovnávali jsme Prahu s Ústím nad Labem, centrem chemického průmyslu, kde byly vrozené vady 2x častější než v Praze. A děti rodičů, kteří v tom průmyslu pracovali, jich měli ještě více. V té době byla ropná krize a začínaly se stavět tepelné elektrárny. A vrozené vady se v této oblasti z původních 4 procent najednou začaly dostávat na 8 až 9 procent. V roce 1980 jsem na to upozorňoval na Kolegiu lékařských věd. Počátkem roku 1990 jsme zahájili spolupráci s Environmental Protection Agency ze Spojených států na tzv. Programu Teplice. Ten byl pozoruhodný tím, že za každý projekt byl zodpovědný jeden Američan a jeden Čech. Kontrolní skupinou byl tehdy okres Prachatice. Tehdy jsme poprvé zjistili, že při určitých koncentracích polycyklických aromatických uhlovodíků dochází u novorozenců z Teplic ke zvýšenému výskytu nízké porodní váhy a nitroděložní růstové retardace. Což se může na vašem zdraví projevit až ve vyšším středním věku kolem padesátky zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních – srdečně cévních chorob, cukrovce 2. typu a teď se uvažuje i o Alzheimerově chorobě – jedné ze stále častějších forem demence.

I proto chcete u současného výzkumu prodlužovat věk sledovaných dětí?

Ano a také proto, a to je pozitivní zpráva, že i v Moravskoslezském kraji dochází k mírnému snižování znečištění ovzduší. Výjimkou je jen lokalita Ostrava-Radvanice, kde se koncentrace benzo(a)pyrenu pohybují mezi 8 a 9 nanogramy na m3 za rok, a to kvůli ocelárnám. Jde o jedno z nejhorších zatížení v Evropské unii. Zůstává otázkou, zda toto zpomalení až postižení ve vývoji poznávacích funkcí přetrvává do dospívání až dospělosti, nebo se vývojem – zráním nervového systému a učením se – vyrovná s lidmi, kteří těmto škodlivinám nebyli vystaveni. Klinické zkušenosti naznačují, že je optimismus na místě a dochází k určitému vyrovnání. To je však třeba dokázat.

Budoucí matky by se tedy kromě svého vlastního zdraví měly zajímat i o to, jak se politici staví k životnímu prostředí…

My jsme sami zjistili jednu pozoruhodnou věc, když jsme srovnávali novorozence z Prahy a Českých Budějovic, kde jsme předpokládali nižší zátěž. Ukázalo se ale, že v Budějovicích byla koncentrace benzo(a)pyrenu o 50 procent vyšší než v Praze. A ještě horší situace než v Budějovicích samotných byla v okolních vesnicích. A to kvůli vlivu lokálních topenišť a tomu, co všechno lidé spalovali v kotlích. V současné době, kdy jsme v energetické krizi, jde jistě o delikátní problém. Ten my sami nevyřešíme. Aspoň by poněkud pomohla osvěta o tom, jak správně topit a co topit.