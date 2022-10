Žena kojila jen jedno z dvojčat, vysloužila si nepříjemné posměšky

Courtney vadí, jak veřejnost stále nahlíží na matky, které své děti nekojí. Podle ní jde o šikanu a matkám může hodně ublížit. Ona sama proti kojení nic nemá, kdyby bylo vše v pořádku, kojila by bez problémů všechny své děti. S ohledem na zdravotní stav jednoho z nich bylo ale potřeba, aby miminko víc přibíralo, a začala ho krmit umělým mlékem.

„Lidé se mě často ptají, proč jsem to udělala. Překvapuje mě, že podle někoho nekojené dítě nemám tolik ráda. Mám dohromady tři děti a všechny jsem od jejich narození kojila. Pouze jedno z nich jsem dokrmovala umělým mlékem a později přešla pouze na něj. A někteří lidé to zkrátka nemohou pochopit, ačkoli jim do toho nic není. Posmívají se a zpochybňují rozhodnutí lékaře,“ svěřila se žena pro server Mirror.

Pro Courtney je mateřské mléko to nejlepší, co může matka dítěti dát. Zároveň si ale uvědomuje, že pokud z nějakého důvodu matka kojit nemůže, je samozřejmě umělé mléko pro dítě tou nejlepší a jedinou variantou, aby bylo v pořádku. A podle ní by se ženy neměly šikanovat jen proto, že své dítě nekojí.

„Nikdo by neměl nikoho soudit. Není to jeho věc. Spousta lidí si myslí, že může druhému mluvit do života. A málokdo si opravdu uvědomuje, že mu do toho vůbec nic není,“ dodala.