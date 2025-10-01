Mýtus č. 1 Kojit může každá žena
Traumatický porod, fyziologie prsu nebo nepřítomnost dítěte okamžitě po porodu. To vše můžou být důvody, proč kojení automaticky nenastoupí. Když moji dceru po vyčerpávajícím osmnáctihodinovém porodu odnesli na jednotku intenzivní péče, měla jsem myšlenky na všechno možné, jen ne na kojení.
„Ty se rozkojíš. Musíš zatnout zuby a vydržet. Přikládej miminko k prsu ve dne v noci co dvě hodiny.“ Tyto a podobné rady na mě pršely ze všech stran nejen od laktační poradkyně, kterou jsem v zoufalství kontaktovala, ale v dobré víře i od kamarádek. Korunu tomu nasadila zdravotní sestra v nemocnici, která mi oznámila, že mám příliš malá prsa, a proto mám málo mléka.
Oči mi otevřela po několika letech až lékařka Miroslava Skovajsová při preventivním ultrazvuku prsou. Během své praxe došla k závěru, že ne všechny ženy jsou schopny kojit a já jsem jednou z nich. Laktační poradkyně s jejím tvrzením nesouhlasí a dál prohlašují, že rozkojí každou ženu, což je tvrzení, které může mít pro vystresovanou matku naprosto opačný účinek.
Pravda je podle lékařky taková, že zatímco dříve si ženy neschopné kojit pořizovaly kojnou, dnes mají k dispozici desítky možností kvalitní umělé výživy.