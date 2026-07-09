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Cukrovka i infarkt. S tím vším nám pomůže vypadlý mléčný zub, popisuje lékař

Jan Čáp
  13:00

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ilustrační snímek | foto: Milan Mosna / Bioinova

Můžeme ze zubu vypěstovat svoje zdravé náhradní díly? Po kostní dřeni, tukové tkáni a pupečníku začínají lékařští výzkumníci odebírat kmenové buňky i z mléčných zubů. Jedna taková biobanka s tkáněmi desítek dětí funguje od minulého roku i v České republice. V jakých případech jim můžou zmrazené vzorky pomoct a jak pokračuje léčba kmenovými buňkami obecně? To vysvětluje Peter Bauer, lékař, vědec a ředitel společnosti Bioinova.
Lékaři Česka

Jak jste se k využívání mléčných zubů jako zdroje kmenových buněk dostali?
Při našem dosavadním vývoji léčivých přípravků a jejich přesunu z preklinického do klinického výzkumu (ověřuje už účinky přímo na lidech, pozn. red.) a v rámci klinických studií jsme se obecně zabývali především kmenovými buňkami z kostní dřeně – jsou relativně dostupné a stále představují nejpoužívanější zdroj.

Vedle toho se jako zdroj využívá i tuková tkáň a někdy také tkáň pupečníku. Ta je ale přístupná jen při porodu. Navíc ne všechny maminky jsou v dostatečném předstihu informovány a některé ji jen jednoduše nechtějí darovat nebo uskladnit, takže možnost odběru této tkáně je relativně malá. V rámci evropských regulací navíc pořád není úplně jasné, kdo je faktickým dárcem. Zda je to maminka či novorozenec. Tudíž může z tohoto hlediska později docházet k určitým právním nebo etickým zádrhelům. Dlouhodobě jsme se tedy zajímali i o další zdroje kmenových buněk, jež jsou rozmístěny různě po těle. Mléčný zub byl jedním z kandidátů. Náhoda tomu chtěla, že jedna kolegyně přinesla zoubek, který jejímu synáčkovi ráno vypadl. Podívali jsme se na jeho dřeň – a nalezli jsme vynikající složení potřebných buněk.

Výhoda je, že buňky ze zubní dřeně umíme namnožit tak, že z jednoho či dvou zoubků lze získat desítky až stovky milionů buněk.

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