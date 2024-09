Artrózu zastavit nedokážeme, kmenové buňky jako řešení nevidím, říká ortoped

Byla to nabídka z kategorie těch, co se neodmítají. Místo zástupce přednosty ortopedické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol vyměnil doc. MUDr. MILAN HANDL (63), Ph.D., za práci v bohatém emirátu Dubaj. Dostal totiž šanci pracovat v prestižním centru medicínského dění v Dubai Healthcare City. Ve Spojených arabských emirátech strávil sedm let a léčil tam třeba i hvězdného tenistu Novaka Djokoviće. Nakonec se nedávno vrátil domů, kde se opět stal ortopedem vyhledávaným i našimi olympioniky. | foto: Jan Zátorský, MAFRA